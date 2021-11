Gli effetti collaterali della terapia antiretrovirale (Art) per l’Hiv possono essere piuttosto fastidiosi, soprattutto considerando che è una terapia che dura per tutta la vita: tra questi possono verificarsi l’innalzamento di colesterolo e trigliceridi, danni al fegato, ridistribuzione dei grassi (lipodistrofia).

Uno studio condotto da immunologi dei National Institutes of Health americani, pubblicato su Nature Medicine, mostra cosa succede quando si interrompe – sotto stretto controllo medico, naturalmente – la terapia antiretrovirale. Evidenziando, in particolare, due meccanismi cellulari che permettono al sistema immunitario dei pazienti Hiv di tenere sotto controllo il virus per lunghi periodi dopo l’interruzione della terapia.

Lo studio potrà aiutare a sviluppare soluzioni farmaceutiche per permettere la remissione del virus anche a terapia antiretrovirale sospesa, così da alleviare i problemi causati dagli effetti collaterali.

Nello studio sono stati seguiti due pazienti con Hiv che hanno iniziato la terapia Art subito dopo aver contratto il virus, e hanno continuato con la terapia per oltre sei anni. Dopo aver interrotto, sotto supervisione medica, la terapia, i pazienti sono stati seguiti uno per quattro e l’altro per cinque anni, con controlli regolari ogni due settimane.

Si è visto che il primo paziente è riuscito a sopprimere il virus, con ricadute intermittenti, per circa tre anni e mezzo. Nel paziente i ricercatori hanno trovato un alto livello di linfociti T CD8+ specializzati nel distruggere le cellule infettate dal virus Hiv. Il secondo paziente, che invece ha soppresso il virus per quasi quattro anni prima di essere reinfettato da un diverso ceppo di Hiv, ha invece mostrato una più debole risposta dei linfociti T CD8+, ma una risposta molto forte degli anticorpi neutralizzanti lungo tutto l’arco di tempo dall’interruzione della terapia fino al “rimbalzo” virale quattro anni dopo. E si ritiene che sia stata proprio questa potente risposta anticorpale a quasi eradicare il virus.

Abbiamo intervistato Tae-Wook Chun, responsabile della sezione di immunovirologia del Niaid (National Istitute of Allergy and Infectious Diseases) americano, coautore dello studio insieme ad Anthony Fauci.

Professor Chun, in che modo i due pazienti che avete considerato nello studio sono riusciti a controllare il virus per un periodo così lungo?

“Ci sono molti fattori che possono aver contribuito alla soppressione virologica nei partecipanti al nostro studio in assenza di terapia Art. Per il primo paziente, crediamo che le cellule T CD8+ anti-HIV abbiano giocato un ruolo importante. Per il secondo paziente, invece, c’è stato un ruolo cruciale degli anticorpi autologhi neutralizzanti contro l’Hiv”.

Quali sono le principali differenze tra la difesa immunologica basata su anticorpi neutralizzanti e quella basata sulle cellule T CD8+?

“Gli anticorpi neutralizzanti sopprimono principalmente l’Hiv legandosi al virus e impedendo così una nuova infezione. Le cellule T CD8+, invece, sopprimono l’Hiv soprattutto distruggendo le cellule T CD4+ infette”.

Cosa ha causato il ritorno del virus in questi due pazienti?

“Quando si interrompe la terapia antiretrovirale, una varietà di cellule T CD4+ infette da Hiv (spesso indicate come serbatoi di Hiv) può permettere la replicazione dell’Hiv. Per uno dei pazienti invece è stata determinante una nuova infezione”.

Il vostro studio ci dà qualche nuova direzione da indagare per migliorare l’attuale trattamento dell’Hiv?

“Nello studio abbiamo dimostrato che gli anticorpi neutralizzanti negli individui con infezione da Hiv che hanno iniziato la terapia Art durante la fase acuta/iniziale dell’infezione potrebbero giocare un ruolo importante nella soppressione virologica dopo l’interruzione della terapia Art. Quindi la ricerca sugli anticorpi neutralizzanti, alla luce di studi come il nostro, potrebbe portare novità interessanti per questi pazienti. Inoltre, il nostro studio ha dimostrato l’importanza di frequenti test antiretrovirali nei pazienti che sono presumibilmente fuori dalla terapia, e la possibilità di una superinfezione come motivo di un improvviso rimbalzo virologico dopo periodi prolungati di soppressione virologica”.