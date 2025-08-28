Hit estive in Italia: le canzoni che hanno conquistato Spotify

Con la fine dell’estate, Spotify ha pubblicato la classifica dei brani più ascoltati in Italia durante i mesi estivi. Al primo posto si trova “La Plena – W Sound 05” di W Sound, Beéle e Ovy On The Drums, un successo latino proveniente dalla Colombia che ha conquistato le playlist e le spiagge italiane, dimostrando la continua popolarità del reggaeton nel nostro paese.

La classifica è dominata principalmente da artisti italiani, con canzoni che si sono distinte per originalità. Al secondo posto c’è Alfa con “A me mi piace”, una reinterpretazione in italiano di “Me Gustas Tú” di Manu Chao, il quale partecipa anche alla canzone. I Pinguini Tattici Nucleari occupano il sesto posto con “Bottiglie Vuote”, una versione ri-registrata in collaborazione con Max Pezzali, icona degli anni ’90.

Anche Alessandra Amoroso e Serena Brancale si piazzano al nono posto con “Serenata”, un brano che incorpora il Sirtaki. Il rap continua a essere un elemento chiave dell’estate, con canzoni come “Neon” di Sfera Ebbasta e Shiva al terzo posto e “Désolée” di Anna al quarto. Luchè si fa notare con due brani nella Top 10, “Nessuna” e “Ginevra” (feat. Geolier), rispettivamente al quinto e settimo posto. A chiudere la classifica è la malinconica “Balorda nostalgia” di Olly e Juli, confermando l’influenza dei successi di Sanremo.

Darío Manrique, Editorial Lead di Spotify per il Sud Europa, sottolinea che quest’estate gli italiani hanno scelto canzoni che raccontano storie ed emozioni, dimostrando un panorama musicale ricco di influenze internazionali, ma con forti radici nella scena nazionale.

Ecco i 10 brani più ascoltati dell’estate su Spotify in Italia:

1. W Sound, Beéle, Ovy On The Drums: La Plena – W Sound 05

2. Alfa, Manu Chao: a me mi piace (feat. Manu Chao)

3. Sfera Ebbasta, Shiva: Neon

4. Anna: Désolée

5. Luchè: Nessuna

6. Pinguini Tattici Nucleari, Max Pezzali: Bottiglie Vuote (feat. Max Pezzali)

7. Luchè, Geolier: Ginevra (feat. Geolier)

8. Achille Lauro: Amor

9. Serena Brancale, Alessandra Amoroso: Serenata

10. Olly, Juli: Balorda nostalgia