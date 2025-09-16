Historic Minardi Day: Passione e Successo a Imola

L’Historic Minardi Day è un evento che celebra la passione per le auto da corsa, e anche in questa nona edizione ha riscosso grande successo. Nonostante la coincidenza con la MotoGP a Misano, oltre 20.000 appassionati hanno affollato Imola per ammirare 700 vetture di diverse epoche e modelli, incontrando molti campioni del passato.

Questa manifestazione riunisce appassionati di tutte le età, da chi è cresciuto con la Formula 1 di un tempo a chi è più giovane ma condivide la stessa passione per queste vetture iconiche. Si ricorda l’esordio della Minardi in Formula 1, avvenuto nel Gran Premio del Brasile del 1985, con Pierluigi Martini alla guida della monoposto giallo e nera.

Il servizio di Ivan Epicoco, realizzato da Luca Colonnelli, raccoglie le testimonianze di Gian Carlo Minardi e Pierluigi Martini, protagonisti di una storia che ha lasciato il segno nel mondo delle corse.