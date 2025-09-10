Historic Minardi Day a Imola: festa per 40 anni di F1

Imola si prepara a festeggiare un traguardo importante con la nona edizione dell’Historic Minardi Day, che si terrà sabato e domenica presso l’Autodromo. Quest’anno, la manifestazione celebra i 40 anni dal debutto della scuderia Minardi nella Formula 1.

Il 5 aprile 1985, la scuderia italiana fece la sua prima apparizione sul circuito di Jacarepaguá, in Brasile, un evento memorabile che sarà commemorato con una mostra speciale al museo Checco Costa. Questa esposizione, intitolata ‘40 anni della Formula 1 di Faenza’, illustra la storia del team fondato da Gian Carlo Minardi, presentando sette monoposto che rappresentano la passione e l’evoluzione tecnica della scuderia.

L’accesso alla mostra è incluso nel biglietto per l’evento, che è disponibile su TicketOne, mentre i biglietti vip sono già esauriti, evidenziando l’importanza dell’evento che attrae migliaia di appassionati da tutta Italia e oltre.

Oltre alla mostra, l’Historic Minardi Day prevede un programma ricco di attività. In pista, ci saranno vetture storiche di F1, F2, F3, GP3, ed altro, accompagnate da esperienze di track day e attività dell’Aci Storico Festival.

Eventi di approfondimento e cultura motoristica si svolgeranno in conferenze e presentazioni di libri, con mostre fotografiche curate da esperti del settore. Il paddock dell’autodromo diventerà un villaggio dedicato al divertimento, con simulatori, modellismo, collezioni di automobili e un’area giochi per bambini, offrendo così una celebrazione del motorsport che va oltre la pista e coinvolge tutte le età.