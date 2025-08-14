Historic Minardi Day 2025: Passione e Motori a Imola

Il weekend del 13 e 14 settembre si svolgerà all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola l’Historic Minardi Day, un evento che unisce la passione per l’automobilismo e celebra il 40° anniversario del debutto in Formula 1 del Minardi Team. Giunto alla nona edizione, l’evento promette di attirare migliaia di appassionati, con oltre 17.000 partecipanti nel 2024.

Durante questi due giorni, oltre 15 turni di gara presenteranno una vasta gamma di vetture storiche, tra cui monoposto di Formula 1, F2, F3000 e GT storiche. Tra i modelli più iconici in pista ci saranno le Tyrrel P34, Lotus 72 e numerose auto Minardi, oltre a vetture di Formula Junior, GP2 e prototipi. Sarà possibile osservare da vicino anche modelli storici provenienti dal Museo Dinamico Alfa Romeo e supercar di marchi prestigiosi come Pagani e Lamborghini.

L’evento si arricchisce anche dell’ACI Storico Festival, che culminerà il 14 settembre con il Raduno Terre di Romagna, organizzato da AC Ravenna. Questo raduno prevede la partenza dall’autodromo e un tour che include una visita al Racing Bulls F1 Team.

In aggiunta alle attività in pista, ci saranno presentazioni di libri legati al motorsport e momenti di confronto con esperti del settore. La manifestazione offrirà anche intrattenimento nell’area paddock, con simulatori di guida, mostre e attività per grandi e piccini. Il programma è disponibile sul sito ufficiale dell’evento per chi desidera partecipare.