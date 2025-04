Hisense WFVB7012EM – Lavatrice Frontale 7 Kg, 1200 rpm, 15 Programmi, Vapore, Display LED, Programma Rapido, Partenza Ritardata, Blocco Infanti

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

259,00€ - 246,00€

(as of Apr 14, 2025 14:30:39 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Ci sono diversi programmi speciali tra cui Baby care, quick wash e pulizia cestello.

è perfetto per un lavaggio veloce in soli 15 min, garantendo un risparmio di tempo e denaro.

TI consente di mantenere la tua lavatrice pulita e igienizzata grazie ad un ciclo di pulizia profonda a 95°.

Rilascia costantemente enormi quantità di vapore e rimuove efficacemente gli allergeni dai capi.

La macchina rileverà automaticamente l’utilizzo scorretto o il malfunzionamento e mostrerà il codice di errore sul suo display.

Utilizzando il child lock i pulsanti del pannello di controllo saranno disattivati, quindi i bambini non potranno attivare la macchina in tua assenza.

La lavatrice Hisense è conforme alle esigenze di risparmio energetico e riduzione delle emissioni.

Il design dalla porta larga e la maniglia alta inclinata a 45 gradi rende più comodo caricare il bucato.

È possibile impostare a piacimento l’ora di fine del lavaggio, per gestire al meglio il tuo tempo e sfruttare le tariffe elettriche più basse.

Il tamburo a forma di fiocco di neve aiuta a lavare più efficacemente e in profondità i tuoi capi e allo stesso tempo evita di danneggiarli.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 46 x 60 x 85 cm; 55 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 gennaio 2023

Produttore ‏ : ‎ Hisense

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0BS72Q8C2

Numero modello articolo ‏ : ‎ WFVB7012EM

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

7kg slim con display digitale

Programma rapido per capi puliti in soli 15 min

Cestello a fiocchi di neve, design Hisense per lavaggio delicato

Ottima velocità di centrifuga per diminuire il tempo di asciugatura dei capi

Lavaggi convapore: rinfresca i capi, evita la formazione di pieghe ed elimina il 99,9% di allergeni e batteri.