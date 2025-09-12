Hisense WF1G7021BW Lavatrice Slim 7 kg, 1200rpm, 15 Programmi

🔥 Offerta Amazon
Hisense WF1G7021BW Lavatrice Slim a Carica Frontale 7 kg, 1200 rpm, 15 Programmi, Display LED, Programma Rapido, Partenza Ritardata, Classe Energetica B
Hisense WF1G7021BW: La Lavatrice Slim per Ogni Esigenza
Scopri la lavatrice Hisense WF1G7021BW, progettata per offrirti prestazioni eccellenti in uno spazio compatto. Con una capacità di 7 kg e una velocità di centrifuga di 1200 rpm, questa lavatrice a carica frontale è l’alleato ideale per ogni famiglia.
Versatilità e Comfort
Grazie ai suoi 15 programmi diversi, potrai scegliere il ciclo migliore per ogni tessuto. Che tu abbia bisogno di un lavaggio delicato per i capi più sensibili o di un programma rapido per pulire in soli 15 minuti, la WF1G7021BW ha tutto ciò che ti serve.
Design Intelligente
Il display LED facilita la selezione delle impostazioni, mentre il cestello a “fiocchi di neve” garantisce un lavaggio più delicato e rispettoso dei tuoi indumenti. Non dovrai più preoccuparti di danneggiare i tuoi vestiti.
Vantaggi Pratici
- Partenza Ritardata: Programma il lavaggio in base alle tue necessità, per un uso ancora più comodo.
- Ottimizzazione del Tempo di Asciugatura: L’alta velocità di centrifuga riduce il tempo necessario per asciugare i tuoi capi.
Scegli la Hisense WF1G7021BW e trasforma il tuo modo di fare il bucato. Non perdere l’occasione di possedere un prodotto che unisce efficienza e design elegante. Agisci ora e rendi il tuo bucato più semplice e veloce!
