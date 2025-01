Hisense svela il TV MicroLED 136MX

Al CES 2025, il produttore cinese Hisense ha presentato una nuova gamma di televisori premium di grande formato, tra cui un modello eccezionale da 116 pollici, il più grande mai realizzato finora. Questi televisori impiegano tecnologia di retroilluminazione RGB, offrendo una copertura migliore della gamma cromatica, migliorando così l’esperienza visiva.

Tutti i nuovi modelli sono equipaggiati con il processore Hi view AI Engine X, che, secondo Hisense, offre prestazioni superiori rispetto al processore della gamma di TV del 2024, che includeva l’apprezzato Hisense U8N. Il nuovo processore è progettato per ottimizzare vari aspetti delle prestazioni del televisore, inclusi la qualità dell’immagine, il suono e l’efficienza energetica, grazie a specifiche funzioni di intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda le piattaforme smart TV, negli Stati Uniti tutti i nuovi televisori utilizzeranno Google TV come sistema operativo. In Europa, invece, Hisense opterà per il suo sistema operativo VIDAA, offrendo agli utenti un’interfaccia personalizzata e funzionalità specifiche in base al mercato geografico.

La presentazione di Hisense al CES 2025 evidenzia un chiaro impegno nell’innovazione e nel miglioramento dell’esperienza televisiva, sia in termini di dimensioni che di tecnologia. Con l’introduzione di un modello da 116 pollici, Hisense si propone di attirare i consumatori che cercano un’esperienza cinematografica a casa, combinando dimensioni enormi con tecnologie avanzate.

Questo rilascio potrebbe segnare una nuova era nel mercato della TV, dove le dimensioni straordinarie e la qualità dell’immagine conquisteranno spazi sempre più ampi tra i consumatori. La continua evoluzione dei processori e delle piattaforme smart TV mostra la volontà del marchio di restare al passo con i tempi e le esigenze degli utenti.

In sintesi, Hisense ha ribadito la sua posizione di leader nel settore, presentando una gamma di televisori che promette di ridefinire l’intrattenimento domestico. La combinazione di dimensioni straordinarie, qualità dell’immagine e tecnologia avanzata rappresenta un passo significativo nella sofisticazione delle TV moderne e nelle aspettative dei consumatori.