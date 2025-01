Hisense presenta il MicroLED 136MX al CES 2025

Hisense ha lanciato il 136MX MicroLED, il suo primo display MicroLED per il mercato consumer, rappresentando un passo significativo nello sviluppo della tecnologia di visualizzazione. L’innovativo design elimina la retroilluminazione tradizionale, migliorando la resa cromatica e i contrasti, ideali per la fruizione di contenuti domestici.

Il 136MX è dotato di oltre 24,88 milioni di micro-LED autoemissivi, con ogni pixel composto da LED rossi, verdi e blu, eliminando così la necessità di una retroilluminazione separata. Questa configurazione consente di ottenere un contrasto dinamico elevato e una luminosità massima di 10.000 nits, superando le limitazioni dell’OLED e garantendo una qualità visiva stabile nel tempo senza il rischio di burn-in. Inoltre, integra il processore Hi-View AI Engine X, che ottimizza i contenuti visivi tramite algoritmi di intelligenza artificiale, applicando conversioni cromatiche precise e gestendo i colori in modo tridimensionale per dettagli migliorati anche in ambienti luminosi. I nanocristalli neri riducono la riflettività, aumentando la visibilità complessiva.

Per quanto concerne la qualità visiva e sonora, il 136MX supporta tecnologie avanzate come Dolby Vision IQ, HDR10+ e Filmmaker Mode, che regolano la qualità dell’immagine in base al contenuto. Sul fronte audio, include Dolby Atmos e DTS Virtual X, con un sistema acustico progettato per offrire suoni chiari e bilanciati, adatti tanto ai dialoghi quanto alle scene ricche di effetti sonori.

Il dispositivo è dotato del sistema operativo VIDAA OS, che fornisce accesso diretto a piattaforme di streaming come Netflix, YouTube e Disney+, oltre a una vasta gamma di applicazioni. È compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, facilitando ulteriormente l’interazione. Per quanto riguarda la connettività, il 136MX è fornito di HDMI 2.1, WiFi 6E ed eARC. Inoltre, per gli appassionati di videogiochi, presenta funzionalità come VRR a 120Hz, Auto Low Latency Mode e FreeSync Premium Pro, rendendolo una scelta eccellente anche per il gaming.