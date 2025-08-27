24.7 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Offerte

Hisense MC60331ID Frigorifero Inox 336L, Total No Frost 200cm

Da StraNotizie
Hisense MC60331ID Frigorifero Inox 336L, Total No Frost 200cm

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 545,00€ – 509,00€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Hisense MC60331ID Frigorifero Combinato a libera installazione, Total No frost con doppia porta reversibile, Inox Look, Altezza 200 cm, capacità netta 336 litri, Classe energetica D

Frigorifero Combinato Hisense MC60331ID: Versatilità e Design per la Tua Cucina

Scopri il frigorifero combinato Hisense MC60331ID, un elettrodomestico a libera installazione che unisce funzionalità e stile. Con un’altezza di 200 cm e una capacità netta di 336 litri, questo frigorifero è perfetto per famiglie o per chi ama avere sempre a disposizione ingredienti freschi.

Design Intelligente

La profondità ridotta, inferiore a 60 cm, consente un’integrazione perfetta con il design della tua cucina, rendendo questo frigorifero ideale anche per spazi ridotti. Grazie alla porta reversibile, puoi scegliere l’apertura verso destra o verso sinistra, adattandolo facilmente alle tue esigenze e al layout della tua casa.

Funzionalità Avanzate

Il Hisense MC60331ID è dotato di funzione di congelamento rapido e indicatore porta aperta, che ti avviserà se il vano congelatore è rimasto aperto, assicurando che i tuoi alimenti restino sempre freschi. Inoltre, l’apertura a filo (90°) ti consente di accedere comodamente ai cassetti, anche in spazi angusti o vicino a un muro.

Vantaggi Pratici

  • Massima flessibilità di utilizzo grazie all’apertura reversibile e alla porta che si adatta perfettamente a ogni angolo della tua cucina.
  • Risparmio energetico con una classe di efficienza energetica D, ideale per chi cerca soluzioni sostenibili.

Scegli il frigorifero Hisense MC60331ID per portare funzionalità e stile nella tua cucina. Non perdere l’occasione di rendere la tua vita quotidiana più semplice e organizzata!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Stampante Multifunzione HP Color LaserJet Pro 3302fdw – A4, Wi-Fi, 25 ppm, ADF 50 Fogli

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 299,99€ - 267,90€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 HP Color LaserJet Pro 3302fdw…

Lenovo IdeaPad Flex 5: 14″ WUXGA, Intel i3, 8GB RAM, 512GB SSD

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 529,00€ - 499,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook…

Dreame L40s Pro: Robot Aspirapolvere 19.000 Pa, Antigroviglio

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 799,00€ - 749,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 DREAME L40s Pro Ultra Robot…

Asse da Stiro Foppapedretti Assai in Legno di Faggio Noce

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 149,00€ - 129,99€ ⭐ Valutazione: 5 / 5 Foppapedretti Asse da stiro Assai,…

Xiaomi TV F Pro 32″ QLED Smart TV – Alexa, Dolby Audio, AirPlay

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 229,00€ - 169,00€ ⭐ Valutazione: 4 / 5 Xiaomi TV F Pro 32,…

Articolo precedente
Notizie del Giorno: Aggiornamenti Pomeridiani del 27 Agosto 2025
Articolo successivo
Sales Engineer – Milano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.