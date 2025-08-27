Hisense MC60331ID Frigorifero Inox 336L, Total No Frost 200cm

🔥 Offerta Amazon
Hisense MC60331ID Frigorifero Combinato a libera installazione, Total No frost con doppia porta reversibile, Inox Look, Altezza 200 cm, capacità netta 336 litri, Classe energetica D
Frigorifero Combinato Hisense MC60331ID: Versatilità e Design per la Tua Cucina
Scopri il frigorifero combinato Hisense MC60331ID, un elettrodomestico a libera installazione che unisce funzionalità e stile. Con un’altezza di 200 cm e una capacità netta di 336 litri, questo frigorifero è perfetto per famiglie o per chi ama avere sempre a disposizione ingredienti freschi.
Design Intelligente
La profondità ridotta, inferiore a 60 cm, consente un’integrazione perfetta con il design della tua cucina, rendendo questo frigorifero ideale anche per spazi ridotti. Grazie alla porta reversibile, puoi scegliere l’apertura verso destra o verso sinistra, adattandolo facilmente alle tue esigenze e al layout della tua casa.
Funzionalità Avanzate
Il Hisense MC60331ID è dotato di funzione di congelamento rapido e indicatore porta aperta, che ti avviserà se il vano congelatore è rimasto aperto, assicurando che i tuoi alimenti restino sempre freschi. Inoltre, l’apertura a filo (90°) ti consente di accedere comodamente ai cassetti, anche in spazi angusti o vicino a un muro.
Vantaggi Pratici
- Massima flessibilità di utilizzo grazie all’apertura reversibile e alla porta che si adatta perfettamente a ogni angolo della tua cucina.
- Risparmio energetico con una classe di efficienza energetica D, ideale per chi cerca soluzioni sostenibili.
Scegli il frigorifero Hisense MC60331ID per portare funzionalità e stile nella tua cucina. Non perdere l’occasione di rendere la tua vita quotidiana più semplice e organizzata!
