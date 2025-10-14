Hisense HV642E61 Lavastoviglie Integrata 13 Posti, Silenziosa 47dB

🔥 Offerta Amazon
Hisense HV642E61 Integrated Dishwasher, E-Class, 13 Places, 47db, 6 Programs, Delay Start, Asynchronous Motor, Total AcquaStop, 9.6L
Lavastoviglie Integrata Hisense HV642E61: Efficienza e Silenzio
Scopri la lavastoviglie integrata Hisense HV642E61, un modello E-Class che si distingue per la sua capacità di 13 coperti. Con un livello di rumorosità di soli 47 dB, potrai goderti momenti di tranquillità mentre il tuo elettrodomestico si occupa del lavoro sporco.
Caratteristiche Avanzate
Questa lavastoviglie è dotata di ben 6 programmi diversi, pensati per adattarsi a ogni tua esigenza di pulizia. Potrai scegliere il ciclo più adatto in base al tipo di stoviglie e al grado di sporcizia, garantendo sempre un risultato impeccabile.
Inoltre, la funzione di avvio ritardato, che ti consente di programmare il lavaggio fino a 24 ore in anticipo, è perfetta per pianificare le tue attività quotidiane senza pensieri.
Efficienza e Sicurezza
L’Hisense HV642E61 è equipaggiata con un motore asincrono che lavora in modo efficiente, riducendo i consumi energetici. Inoltre, il sistema Total AcquaStop offre una protezione completa contro le perdite d’acqua, garantendo la sicurezza della tua casa.
Vantaggi Pratici
- Consumo d’acqua ridotto a soli 9.6 litri per ciclo, per una gestione economica e rispettosa dell’ambiente.
- Facile integrazione nel tuo arredamento grazie alle dimensioni compatte di 55.5 x 59.8 x 81.6 cm.
Non lasciare che i piatti sporchi ti rovinino la giornata: scegli la lavastoviglie Hisense HV642E61 e scopri una nuova dimensione di comodità e qualità. Approfitta della tecnologia che lavora per te!
