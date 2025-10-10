Hisense BI64111AB: Forno Ventilato XXL 77L, 12 Funzioni, Classe A

🔥 Offerta Amazon
Hisense BI64111AB Multifunctional Fan Oven XXL Cavity 77 Litres, 12 Cooking Functions, Clean Water Cleaning, Class A, Quick Preheating, Pizza Function 300°C, Air Fry, Black
Scopri il Forno Multifunzionale Hisense BI64111AB
Scopri l’eccellenza della cucina con il forno multifunzionale Hisense BI64111AB! Con una spaziosa cavità XXL da 77 litri, questo elettrodomestico è perfetto per le famiglie numerose, consentendo di cuocere piatti abbondanti e di sfruttare al meglio la funzionalità della ventilazione termica per una cottura uniforme su più livelli.
Funzioni Versatili per Ogni Esigenza
Il Hisense BI64111AB offre ben 12 diverse funzioni di cottura, tra cui la modalità pizza, in grado di raggiungere i 300°C per risultati da ristorante. La tecnologia di riscaldamento rapido consente di raggiungere i 200°C in appena 5 minuti, permettendoti di iniziare a cucinare in tempi record.
Facile Manutenzione
La pulizia non è mai stata così semplice! Grazie alla funzione di pulizia con acqua, che utilizza il vapore per sciogliere le macchie più ostinate, potrai dedicare più tempo ai tuoi piatti preferiti e meno alla pulizia.
Vantaggi Pratici
- Ottimizzazione dei tempi di cottura grazie al pre-riscaldamento rapido.
- Incredibile capacità di cottura simultanea su più livelli senza compromessi sul risultato.
Non perdere l’opportunità di elevare la tua esperienza culinaria. Acquista oggi il forno Hisense BI64111AB e trasforma ogni piatto in un capolavoro!
