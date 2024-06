Hisense 43″ QLED 4K 2023 43A72KQ, Smart TV VIDAA U6, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K

449,00€ - 299,90€

Descrizione Prodotto

1 Quantum Dot 2 4K 3 Direct Full Array 4 Dolby Vision

1 Sports Mode 2 VIDAA U6 3 Voice Remote

1 AI Adaptive Depth 2 AI Picture 3 Adaptive Light Sensor

Pile ‏ : ‎ 2 AAA pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8,6 x 56 x 96,2 cm; 10 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 9 giugno 2023

Produttore ‏ : ‎ Hisense

ASIN ‏ : ‎ B0C7KXC625

Numero modello articolo ‏ : ‎ 43A72KQ

Categoria ‏ : ‎ HISFW

La Smart TV QLED 4K Hisense 43A72KQ da 43 Pollici con finitura nera offre immagini nitide e contenuti personalizzati; inoltre, utilizza l’intelligenza artificiale per ripristinare digitalmente i tuoi programmi preferiti e supporta Dolby Vision HDR e Dolby Atmos

Dotato di una gamma completa di luci LED dirette, questo televisore da 43 Pollici (109 cm) offre colori vivaci e nitidi e neri profondi; i LED coprono l’intero pannello posteriore e consentono un controllo preciso della luminosità e del contrasto; inoltre, la tecnologia Quantum Dot Color assicura colori con sfumature realistiche; il dispositivo raggiunge una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e offre una risoluzione di 3840 x 2160 pixel; potrete così godere di immagini fluide in ogni serata televisiva

Per assicurare immagini e funzionamento ottimali, questa fotocamera è dotata di un potente processore quad-core; inoltre, il sistema operativo VIDAA SMART favorisce la tua esperienza TV aiutandoti a scegliere i contenuti che ti interessano; in effetti, consiglia film e serie in base alla cronologia di visualizzazione; inoltre, offre una funzione di ricerca universale che consente di scoprire contenuti multimediali in diverse app contemporaneamente; infine, puoi anche controllare la smart TV con la voce, il che è utile se perdi temporaneamente il telecomando