Hilal Baydarov e la sua trilogia al Lido di Venezia

A cinque anni dal suo debutto al Festival di Venezia, il regista azero Hilal Baydarov torna al Lido con “Sermon to the Void”, che conclude la sua trilogia dei “sermoni”. Baydarov, noto per il suo stile contemplativo e metafisico, ha guadagnato notorietà con il film “In Between Dying”, presentato alla Mostra del Cinema. La trilogia, iniziata nel 2022 con “Sermon to the Fish” e proseguita con “Sermon to the Bird”, affronta temi di guerra e trauma.

“Sermon to the Void” si distingue dai precedenti capitoli. Qui il protagonista è un omonimo di Shah Ismail Dehlvi, un filosofo sunnita del XVIII secolo, e la narrazione si svolge in uno spazio astratto, un deserto colorato in modo surreale. Attraverso immagini evocative, il film esplora la ricerca di verità e il concetto di autoannullamento.

La trama è ridotta all’essenziale, con un focus sull’atmosfera e i dialoghi ispirati sia ai pensieri di Shah Ismail sia alle idee di Nietzsche. Rispetto ai precedenti “sermoni”, questo film è più sperimentale e carico di significati religiosi e filosofici.

La tecnica digitale utilizzata da Baydarov per ricolorare il materiale filmico rende il suo approccio ancora più astratto, mentre il sonoro crea un’atmosfera immersiva. Con una durata di due ore, “Sermon to the Void” si presenta come un’opera complessa ma intrigante.

Presentato Fuori Concorso al Festival di Venezia, il film è talmente innovativo da non rientrare facilmente in una categoria specifica. Al momento non ci sono conferme di future uscite italiane del film.