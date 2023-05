HIKARO Marchio Amazon – Calzini Uomo e Donna Sportivi 6 Paia Lunghe Cotone Sport Calzettoni con Buona Elasticità Alti Socks Calze Traspiranti

Descrizione prodotto

Perché hai bisogno di calzini sportivi?

Le morbide calze da corsa atletiche ti forniscono cure intime che sono la tua prima linea di difesa contro le brutte vesciche sui piedi, che sono spesso causate dall’attrito sulla pelle dovuto al sudore e allo sfregamento di calzature scomode.

Perché scegliere noi?

Le nostre calze sportive utilizzano tessuti morbidi per disperdere l’umidità, anche un design a rete per la ventilazione. Il poliestere traspirante, l’ammortizzazione nella suola e il supporto dell’arco plantare sono per un comfort extra. Massima elasticità alimentata da elastan, che impedisce alle calze di scivolare verso il basso.

Cotone Pettinato Morbido: Prevenzione degli odori a lungo termine. Abilità Legata alla Mano: Liscia, morbida e confortevole. Tallone e Punta Rinforzati: Lunga durata. Resistente All’umidità: Le fibre trasportano il sudore.

Logo Jacquard

I nostri calzini sono di alta qualità e ci impegniamo a costruire un noto marchio di abbigliamento sportivo. Il logo del marchio è stampato sui calzini, il che aiuta ad aumentare la consapevolezza dei clienti del nostro marchio.

Chiusura Elastica

Aggiungendo al comfort di tutti i giorni, i nostri calzini da uomo offrono un morbido top in maglia, che sono realizzati in elastico. Non sarà troppo stretto per causare il blocco del sangue, né troppo lento per causare lo scivolamento.

Punta Artigianale

La punta liscia e senza irritazioni può ridurre ulcere o vesciche dolorose. La cucitura a mano rende i tuoi piedi rilassanti e senza intoppi. Non troppo spessi o troppo sottili, i nostri calzini da lavoro in cotone sono perfetti per tutta la stagione.

Tallone Rinforzato

La profonda tasca sul tallone a forma di “Y” assicura che la calza si adatti perfettamente ai contorni del piede e non scivoli! La fascia elastica su tutto il calzino mantiene i calzini fermi sui piedi quando li indossi.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 29,4 x 21,3 x 4,5 cm; 290 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 12 novembre 2020

ASIN ‏ : ‎ B08KNP75NS

Categoria ‏ : ‎ Uomo

Tecnologia avanzata: i nostri calzini realizzati a mano hanno un motivo unico con una costruzione a rete che offre respiro ai tuoi piedi, che restano sempre asciutti. I calzini lunghi riducono l’umidità, assorbendo il sudore e mantenendo i piedi asciutti e puliti. I nostri calzini da uomo contengono ioni d’argento, per evitare la formazione di cattivi odori e mantenere i tuoi piedi asciutti. Il logo del marchio Amazon HIKARO stampato sui calzini offre uno stile distintivo.

81% Cotone, 17% Poliestere, 2% Elastan

Lavabile in lavatrice

Elasticizzati: i calzini sportivi da uomo sono dotati di un resistente elastico inserito nella parte superiore del tacco, per offrire una presa sicura e impedire che il calzino scivoli giù. I calzini sportivi sono elasticizzati, per adattarsi senza problemi a tutte le forme dei piedi. Le cuciture a regola d’arte di questi calzini di cotone li rendono facili da indossare e fanno in modo che non si danneggino facilmente. Non sono troppo stretti e non provocano irritazioni e arrossamenti quando li indossi.

Varie occasioni: i calzini da donna sono tinta unita in colori classici, per adattarsi a tutte le scarpe e vestiti. I calzini sportivi da uomo sono adatti all’uso quotidiano. Indossa questi calzini antiscivolo per il tempo libero e le attività all’aperto come corsa, viaggi, bici, camminate, trekking, fitness, sport e molto altro. Adatti a uomini e donne per tutte le stagioni.

Regalo ideale: i calzini sportivi da uomo sono un regalo pratico e utile per i tuoi cari, familiari, amici, colleghi o vicini. Regalali in varie occasioni come compleanni, anniversari, feste e altre celebrazioni. I calzini da donna sono lavabili a mano o in lavatrice a basse temperature e non si restringono o deformano. Lavare i calzini a temperature inferiori a 40°C.

13,99€