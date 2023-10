Highsnob ritira tutta la sua musica: “Ho perso una battaglia legale”

Il rapper Highsnob, disco d’oro con il singolo Abbi Cura Di Te che ha presentato insieme a Hu al Festival di Sanremo 2022, si è ritirato dal mondo della musica dopo aver perso una causa legale. Lo ha raccontato lui stesso su Instagram parlando proprio di “situazione insostenibile” e “perso una lunga battaglia legale”.

“Mi dispiace, amici cari e non, ma la musica di Mike è finita. Ormai è passato troppo tempo e troppe cause/cose hanno reso la situazione insostenibile a tal punto che ho dovuto con molta sofferenza prendere una decisione. So di non lasciare un bel messaggio, ma non ho più le forze per lottare, e so che presto vi dimenticherete definitivamente di me. Ho perso una lunga battaglia legale per i diritti della mia musica e a partire da oggi, nel giro di poco più di un mese, la mia musica verrà ritirata da tutti gli stores digitali e di fatto l’Highsnob di “Harley Quinn”, “La miglior vendetta” e “Abbi cura di te” non esisterà più”.

Highsnob ha così continuato:

“Salvatevi la musica se vi va, scaricatela da tutti i portali in cui si trova in questo momento, spero di mancarvi almeno un po’ in realtà, almeno quanto voi mancherete a me. Questo ha deciso l’universo per me e ne prendo atto. Voi non smettete di sognare come sto facendo io oggi perché c’è sempre una spiegazione per tutto. La mia ancora non la sapete, e forse, nemmeno io. Un bacio. Mike”.