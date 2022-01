Highsnob e Hu a Sanremo 2022 con Abbi cura di te: il significato del brano dei due cantanti meno conosciuti della kermesse.

Quando arrivi sul palco dell’Ariston con così poca esperienza hai due possibilità: o te la giochi senza alcuna pressione, spesso andando oltre ogni aspettativa; o vieni schiacciato dal peso di una kermesse più grande di te. Highsnob e Hu in questo Sanremo 2022 hanno deciso di rischiare il tutto per tutto. Senza alcuna collaborazione alle spalle, hanno unito le forze per l’occasione per presentare una canzone importante e ottenere la visibilità che finora gli è mancata. Ma cosa possiamo davvero aspettarci dal rapper e dalla cantautrice sorpresa dello scorso Sanremo Giovani?

Highsnob e Hu, Abbi cura di te: il significato

Abbi cura di te potrebbe essere un’autentica sorpresa per il pubblico di Sanremo. Un po’ perché i due artisti non sono molto conosciuti. Soprattutto perché non hanno mai collaborato insieme prima d’ora. Intervistati da RaiPlay, Highsnob e Hu hanno spiegato: “Questo brano si appoggia su un po’ di sound differenti, cloud, neoclassica, moltissimi archi ed elementi che nessuno si aspetterebbe. La parola giusta per descriverlo è unexpected, inaspettata“.

Highsnob e Hu a Sanremo

Non è semplice parlare della storia a Sanremo dei due giovani artisti: entrambi sono debuttanti sul palco più importante d’Italia. O meglio, Hu in realtà ha già avuto a che fare con il Festival. Lo scorso anno ha preso parte al programma AmaSanremo, il vecchio Sanremo Giovani. Non è però riuscita ad arrivare alla vittoria, ritrovando l’Ariston quindi con un anno di ritardo grazie a questa opportunità con Highsnob.

Ma come si sono conosciuti i due? A quanto pare la loro collaborazione è nata subito dopo AmaSanremo, quando il rapper ha telefonato a Federica per farle i complimenti e chiederle un incontro per discutere di una canzone. I due si sono quindi conosciuti a casa di lui e hanno lavorato, come ai vecchi tempi, sul pezzo a quattr’occhi, per poi approdare a sorpresa a Sanremo. Dove si giocheranno le sue carte consapevoli di una grande forza: qualunque cosa arriverà, sarà tanto di guadagnato.

