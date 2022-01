Highsnob da martedì calcherà il palco del Festival di Sanremo in coppia con Hu, in gara col brano Abbi Cura Di Te. Un singolo che nei crediti non riporta il nome di Junior Cally ma che, secondo quanto dichiarato dal rapper, avrebbe scritto anche lui.

“Caro Mike [soprannome di Highsnob, che in realtà si chiama Michele Matera, ndr], a malincuore ho dovuto farlo. Potevo fare molto di peggio e assomigliare a te, ma no, non mi appartiene, il tuo male sei tu stesso e le tue scelte. Puoi raccontare balle a chi ti sta intorno, ma a me no. Adesso vai, corri sul palco”.

Il post di Junior Cally è allegato ad un dissing che lui stesso ha scritto proprio contro Highsnob. Fra le tante cose che gli rinfaccia anche 10 mila euro prestati e mai riavuti.

Con che coraggio

Hai portato a Sanremo

un brano frate scritto da me sei un poveraccio

È giusto che sappiate

Signori signori

Quel brano è pure mio

E non ha pagato neanche i produttori

Ti ho prestato diecimila

E poi indietro io ho visto nada

Smettila di fare il figo

Con ai piedi le mie Prada

Non ti ho mai chiesto niente

Per quanto facevi pena

Perché la gente che sta male

Poverina va aiutata

Parli di strada frate

Parli di loyalty

Chissà se Enzo lo sa

Delle royalties

Che ci hai rubato con Wannabe

Ratto mollami

Venderesti la tua tipa

per un pugno di dollari

Hai tradito il sottoscritto

Quando avevi pezze al cu*o

Ti pagavo anche l’affitto

Io a testa alta resto dritto

Differenze fra me e te

È che sono troppo vero

Tu fai schifo e troppo finto

Vergognati

Prima una presunta lite fra Donatella Rettore e Ditonellapiaga, ora la catfight fra Highsnob con Junior Cally. Questo Festival di Sanremo parte col piede giusto.