High Potential 2: la serie americana conquista il pubblico

Le indagini proseguono e Disney+ annuncia la seconda stagione di High Potential, la serie con Kaitlin Olson ispirata allo show francese Morgane – Detective geniale. È disponibile il trailer, insieme ai dettagli sul cast e sulla data di uscita.

High Potential segue le avventure di una madre single con un’intelligenza straordinaria, il cui talento peculiare nella risoluzione di crimini la porta a collaborare in modo insolito e incessante con un detective esperto e rigoroso.

Nel cast, Kaitlin Olson interpreta Morgan, mentre Daniel Sunjata veste i panni di Karadec. Gli altri attori includono Javicia Leslie nei panni di Daphne, Deniz Akdeniz come Lev “Oz” Ozdil, Amirah J nel ruolo di Ava, Matthew Lamb come Elliot e Judy Reyes nel ruolo di Selena. La seconda stagione accoglierà anche Steve Howey, che entra nel cast come Nick Wagner.

La nuova stagione di High Potential sarà disponibile su Disney+ il 7 ottobre.