HI-TECH – TEUFEL KOMBO 62: l’armonia ideale tra CD e streaming per gli audiofili contemporanei

In un’era musicale dominata dallo streaming, il ricevitore CD KOMBO 62 di Teufel si presenta come una soluzione ideale per gli amanti del supporto fisico. Questo dispositivo tedesco unisce l’amore per la musica in formato CD con tecnologie moderne, creando un equilibrio tra tradizione e innovazione. Il design del KOMBO 62 è elegante e minimale, rendendolo adatto a qualsiasi tipo di ambiente. Il display a colori e i controlli intuitivi semplificano l’utilizzo, anche per chi non è esperto di tecnologia. Le impostazioni personalizzabili consentono un accesso rapido alle stazioni radio e alle playlist di Spotify, rendendolo versatile per diverse esigenze musicali.

Dal punto di vista audio, il KOMBO 62, nonostante le dimensioni compatte, offre una potenza di 2 x 130 watt, compatibile con vari modelli di altoparlanti passivi Teufel, come casse da pavimento e da scaffale. Si ha anche la possibilità di collegare un subwoofer attivo per una riproduzione delle basse frequenze più ricca e coinvolgente, fornendo un’esperienza di ascolto completa.

Il KOMBO 62 si configura non solo come un ricevitore CD, ma anche come un hub multimediale avanzato. Supporta lo streaming Bluetooth, la radio digitale FM e DAB+, e l’accesso alle radio internet tramite TuneIn. Inoltre, la connessione HDMI con ARC e CEC permette di utilizzarlo come sistema audio per la TV, gestendo il volume tramite il telecomando del televisore.

Per chi desidera una soluzione completa, Teufel offre pacchetti che includono altoparlanti, subwoofer e giradischi, facilitando l’installazione e avviando immediatamente l’ascolto della musica preferita senza complicazioni.

Le caratteristiche del KOMBO 62 comprendono: potenza di 2 x 130 watt a 4 ohm, supporto per CD audio, CD-R e CD-RW, e una vasta gamma di connettività, tra cui HDMI ARC/CEC, ingressi RCA stereo, digitale ottico, USB-C, Bluetooth, LAN e WLAN. È compatibile con altoparlanti delle linee ULTIMA, LT, COLUMA, SYSTEM e THEATER. Il dispositivo è anche dotato di controlli intuitivi con un display a colori, telecomando e un’app dedicata, offrendo opzioni avanzate di configurazione per il suono e il subwoofer.

Il KOMBO 62 è disponibile per l’acquisto a 599,99 euro sul sito ufficiale di Teufel, con set completi per un’esperienza audio senza compromessi.