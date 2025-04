HI TECH: SONY: IL SUONO POTENTE degli speaker in collaborazione con POST MALONE

Sony lancia tre nuovi speaker e un microfono wireless con la campagna “For The Music”, presentata da Post Malone. La nuova gamma, denominata ULT POWER SOUND, include i modelli ULT TOWER 9 e ULT TOWER 9AC, progettati per offrire bassi intensi e un suono potente, oltre ai modelli ULT FIELD 5, per bassi potenti anche in movimento, e ULT FIELD 3, portatili con bassi potenti. Post Malone racconta come desiderasse che la musica fosse personale e questa collaborazione con Sony rappresenta un’opportunità per avvicinare le persone alla musica.

La serie ULT è pensata per regalare un’esperienza di ascolto coinvolgente, portando a casa il senso di essere in prima fila a un concerto. Il design è robusto e le performance superiori, con un tasto ULT che offre un immediato boost ai bassi grazie a due modalità (ULT1 e ULT2) per un’esperienza sonora straordinaria. Le TOWER garantiscono un suono a 360° e luci sincronizzate, mentre i modelli FIELD sono pensati per la portabilità, con resistenza a polvere, sabbia e acqua salata.

La gamma si completa con il ULTMIC1, che offre due microfoni wireless con connessione rapida e chiarezza vocale, perfettamente compatibile con gli speaker ULT, consentendo di cantare ovunque. Inoltre, Sony si impegna per la sostenibilità: gli imballaggi dei nuovi modelli sono privi di plastica, in linea con l’obiettivo di sviluppare tecnologie più ecologiche. I nuovi prodotti saranno disponibili ad aprile 2025.