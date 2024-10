HI-TECH: SONY espande la linea LinkBuds

Sony ha ampliato la sua gamma LinkBuds introducendo i nuovi auricolari wireless LinkBuds Fit e LinkBuds Open, insieme al diffusore LinkBuds Speaker. Lanciati nel 2022 con un design innovativo a anello, i LinkBuds si sono distinti per il comfort e la capacità di connettere il mondo online e offline senza compromettere la qualità audio. I nuovi modelli non solo mantengono queste caratteristiche, ma le migliorano ulteriormente grazie ai feedback degli utenti.

I LinkBuds Fit e LinkBuds Open sono progettati per uno stile di vita attivo e dispongono di adattatori auricolari più leggeri, garantendo comfort e aderenza per un uso prolungato. In particolare, il design ad anello aperto dei LinkBuds Open consente di rimanere in contatto con l’ambiente circostante. Entrambi i modelli sono disponibili in una vasta gamma di colori, rispondendo a diverse preferenze estetiche.

Il diffusore LinkBuds Speaker, introducendo la funzione Auto Switch, permette un trasferimento automatico della riproduzione musicale tra lo speaker e gli auricolari, inclusi i precedenti LinkBuds S, per soddisfare varie esigenze. Nell’ambito della campagna audio “For The Music”, Sony ha rinnovato la collaborazione con la cantautrice Olivia Rodrigo, che ha contribuito alla creazione dell’interfaccia utente dell’equalizzatore, offrendo un’esperienza di ascolto personalizzata. I nuovi auricolari sono disponibili anche nel colore distintivo violetto dell’artista.

I LinkBuds Fit promettono un comfort senza pari e un’efficace gestione dei rumori ambientali, mentre i LinkBuds Open rivoluzionano l’esperienza d’ascolto grazie al loro design che mantiene la connessione con l’esterno. Entrambi i modelli offrono comfort per tutto il giorno, con una vasta scelta di colori disponibili.

Il LinkBuds Speaker fornisce un audio di alta qualità in un formato compatto, con chiare conversazioni telefoniche e una batteria a lunga durata.

Inoltre, i nuovi auricolari sono compatibili con l’app Sound Connect, che permette di personalizzare le impostazioni audio, inclusi vari parametri dell’equalizzatore e la cronologia di ascolto. La funzione Background Music Effect crea un audio immersivo, ideale per chi svolge multitasking.

Infine, Sony sottolinea il suo impegno verso l’ambiente, progettando i nuovi prodotti senza plastica negli imballaggi e utilizzando plastica riciclata nei dispositivi.