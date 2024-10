HI-TECH – RAYE: Ambasciatore Globale delle Nuove Cuffie Dyson OnTrac™

La cantautrice britannica RAYE è stata nominata Global Ambassador delle nuove cuffie Dyson OnTrac™, in una partnership che valorizza la sua arte e il potere della tecnologia audio di Dyson nel processo creativo. La collaborazione si concretizza attraverso una campagna video in cui RAYE enfatizza come le cuffie le permettano di concentrarsi e creare in uno spazio personale privo di distrazioni. Nel video, RAYE si immerge in un’ambientazione tranquilla, beneficiando della cancellazione del rumore delle OnTrac™, che favorisce l’espressione libera della sua immaginazione e la composizione di melodie.

Jake Dyson, Chief Engineer, ha espresso entusiasmo per il legame con RAYE, sottolineando l’allineamento tra la sua visione artistica e l’impegno di Dyson verso l’innovazione. RAYE ha commentato l’importanza di curare ogni aspetto della sua musica per offrirne un’esperienza autentica al pubblico, evidenziando come le cuffie OnTrac™ le permettano di ascoltare e percepire la musica nella sua massima qualità.

Le cuffie Dyson OnTrac™ sono progettate per elevare sia il processo creativo degli artisti che l’esperienza di ascolto dei fan. Grazie alla capacità di bloccare fino a 40 dB di rumore esterno, creano un ambiente di ascolto chiaro e immersivo. Dotate di driver al neodimio da 40 mm e di una riproduzione audio che va da 6 Hertz a 21.000 Hertz, offrono una fedeltà innovativa, permettendo agli ascoltatori di vivere la musica come concepita dall’artista. Con un’autonomia di 55 ore, anche con la cancellazione attiva del rumore, sono ideali per lunghi periodi di creatività e ascolto.

Inoltre, le cuffie OnTrac™ possono essere personalizzate, con padiglioni e cuscinetti auricolari in vari colori e finiture, creando oltre 2.000 combinazioni uniche. RAYE ha scelto un design raffinato con padiglioni in CNC Black Nickel e cuscinetti Oyster Pink. Gli utenti possono personalizzare le cuffie secondo il loro stile, sia online che nei Dyson Demo Store. RAYE ha affermato di apprezzare la possibilità di modificare i colori delle cuffie, evidenziando questa caratteristica come un’ottima aggiunta alla già eccellente qualità del suono.