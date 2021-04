PELLICOLE trasparenti che allungano la vita degli alimenti e possono essere mangiate. Alcune potrebbero persino migliorare la composizione nutrizionale di frutta e verdura. I cosiddetti “rivestimenti edibili” si studiano nei laboratori di tecnologia e scienze alimentari da circa vent’anni, ma oggi sono in arrivo nuove formulazioni, materie prime e componenti. A ben pensarci, il concetto è antico: non si sono mai chiamati “rivestimenti edibili”, ma il budello delle salsicce, la pelle del salame o la crosta del formaggio non sono altro che rivestimenti commestibili. Tuttavia, le pellicole su cui si concentrano oggi le ricerche hanno una finalità ben precisa, che trascende la semplice protezione del cibo: da una parte vogliono contribuire a ridurre lo spreco e a riciclare il più possibile gli scarti alimentari; dall’altra a migliorare la vita dei cibi nel percorso di distribuzione commerciale e conservazione domestica.

Riutilizzo dei materiali

Il primo scopo si ottiene utilizzando materie prime derivanti per lo più da avanzi e scarti alimentari oppure da prodotti secondari dell’industria agro-alimentare, come il chitosano e il collagene. «Ogni anno nel mondo vengono prodotti circa 8 milioni di tonnellate di crostacei. Il 40-70% del peso dei crostacei processati per il consumo umano consiste in esoscheletro, cioè la struttura esterna di gamberi, scampi, granchi. Questo materiale di scarto contiene il 15-40% di una sostanza chiamata chitina, da cui si ricava il chitosano. Il collagene, invece, viene estratto dal tessuto connettivo di tendini, legamenti, ossa e pelle, soprattutto di bovini e suini», spiega Annamaria Ranieri, professoressa del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa, che sta testando l’utilizzo di questi due scarti dell’industria alimentare per la produzione di pellicole in grado di conservare, proteggere e, come emerso dalle ultime sperimentazioni, anche arricchire di sostanze bioattive il cibo ricoperto.

Mantenimento delle qualità organolettiche

«Il rivestimento si comporta come una membrana che riduce il passaggio dell’ossigeno verso l’interno, rallentando i processi ossidativi che portano al deperimento dell’alimento. Come conseguenza si ottiene un prolungamento della vita e un mantenimento delle qualità organolettiche degli alimenti», racconta l’esperta. Durante un esperimento in cui sono state conservate pesche, albicocche e carote a circa 8 gradi per tre settimane, i campioni ricoperti dal rivestimento a maggior concentrazione di chitosano sono deperiti visivamente molto meno. «Il chitosano è un antibatterico, quindi l’alimento, così rivestito, si mantiene meglio essendo più protetto dalle aggressioni da parte di virus o batteri. Abbiamo anche provato a inserire nelle formulazioni sostanze, come antiossidanti o vitamine, per arricchire i cibi da un punto di vista nutrizionale e per proteggerli ancora di più». I ricercatori pisani hanno utilizzato in particolare il tirosolo, un antiossidante contenuto in grandi quantità nelle olive, e lo hanno testato sul pomodoro. «Abbiamo sciolto il tirosolo nella formulazione del rivestimento edibile e abbiamo rilevato che, una volta formatasi la pellicola a contatto con il frutto, la sostanza è migrata anche all’interno del vegetale, cioè nella polpa, che in genere rappresenta la parte meno ricca di sostanze antiossidanti rispetto alla buccia». Un vantaggio nutrizionale interessante se si pensa che molte persone hanno l’abitudine di eliminare la buccia prima di mangiare la frutta.

Sostanze estratte dagli scarti dell’industria alimentare

Ricerche simili sono condotte anche dal gruppo di ricerca di Marco Dalla Rosa, professore di Tecnologia alimentare all’Università di Bologna, che con uno studio sui mirtilli ha dimostrato come rivestimenti edibili realizzati con polisaccaridi, proteine, lipidi, sostanze estratte dagli scarti dell’industria alimentare (come il chitosano) e addizionati di componenti ad azione antimicrobica o antiossidante (spezie oppure oli essenziali di agrumi) siano in grado di migliorare le caratteristiche nutrizionali e qualitative dei frutti di bosco. «I rivestimenti edibili possono aumentare del 20-30% la vita di un prodotto alimentare perché ne rallentano l’attività metabolica e microbica», specifica Dalla Rosa: «Un frutto, ad esempio, ha una vita più lunga perdendo meno peso e meno acqua». L’ateneo bolognese sta testando i rivestimenti edibili anche su pane e prodotti da forno dolciari per allungarne la conservabilità e la freschezza, che in genere si riducono già dopo un giorno dall’acquisto, e persino sui formaggi e sul pesce.

L’obiettivo ottimale di risparmio in termini ambientali è che i rivestimenti edibili possano ridurre al minimo anche l’uso dei packaging tradizionali. Non possono sostituire gli imballaggi, ma possono aumentarne l’efficacia e ridurne la quantità impiegata in un’ottica di sostenibilità.