Hi Ho Festival: Musica e Natura nel Compitese 2023

Il panorama musicale giovanile si arricchisce di eventi immersi nella natura, con l’annuncio della seconda edizione dell’Hi Ho Festival. Questa manifestazione si svolgerà a Pieve e Sant’Andrea di Compito, in programma per luglio e agosto 2023.

L’Hi Ho Festival si propone di valorizzare i talenti emergenti della musica italiana, offrendo una piattaforma a giovani artisti e progetti culturali locali. Il festival prevede un doppio appuntamento musicale: il primo concerto si terrà nel suggestivo Camellietum alle 18, seguito da un’esibizione sul main stage del Centro Culturale alle 21. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Capannori e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione Coesione Sociale, è stata presentata durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di figure istituzionali come l’assessora alla cultura Claudia Berti e il presidente del Centro Culturale Compitese Francesco Passaglia.

L’evento prenderà avvio ufficialmente dopo l’anteprima precedente al Festival del Bosco, che ha visto sul palco l’artista Hugo Race, noto per le sue collaborazioni con Nick Cave, insieme ai giovani Maca e Landre. Tra i nomi in programma sul palco principale figurano Giulia Mei (18 luglio), The Zawose Queens (26 luglio), Daiana Lou (27 luglio), Casadilego (2 agosto), Andrea Tofanelli Jazz Quartet (6 agosto) e Amalfitano (9 agosto). I concerti al Camellietum si svolgeranno a partire dalle 18: Gionata (18 luglio), Zam Dembélé e Paolo Sodini (26 luglio), Igor Santini e Andrea Checcucci (27 luglio), insieme all’ensamble BargaJazz con Open Jam (6 agosto) e Tyto e Piero Perelli (9 agosto). La maggior parte dei concerti sarà ad ingresso libero, ad eccezione di alcuni eventi a pagamento.