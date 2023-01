Hi-Fi Rush, disponibile a sorpresa il nuovo gioco del creatore di Resident Evil

Microsoft ha annunciato un nuovo titolo già disponibile su Xbox e PC, anche via Game Pass: si tratta di Hi-Fi Rush, nuovo lavoro di Tango Gameworks che porta la firma di Shinji Mikami, padre della famosissima serie Resident Evil e più recentemente di The Evil Whithin. Si tratta di una action game che rinuncia alle tinte horror per dedicarsi al combattimento e al ritmo, con una grafica che ricorda da vicino un cartone animato. Il protagonista è Chai, aspirante rockstar, che combatterà un’invasione robotica armato della sua chitarra e del ritmo: colpendo i nemici a tempo di musica si potranno ottenere combo potentissime. Una boccata d’aria fresca nel panorama degli action game sviluppati in Giappone, e qualcosa di completamente nuovo per Shinji Mikami. In quanto pubblicato da Bethesda, il titolo sarà un’esclusiva Xbox e PC, ed è disponibile sin da subito anche nel Game Pass di entrambe le piattaforme.