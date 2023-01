Hey Disney! è l'assistente vocale per bambini realizzato con Amazon

In occasione del CES 2023, Amazon ha mostrato per la prima volta “in azione” Hey Disney!, l’assistente vocale per bambini basato su Alexa e frutto della collaborazione tra la casa di Topolino e il colosso dell’ecommerce. Hey Disney! è apparso di recente in alcune camere d’albergo del Polynesian Village Resort di Disney, e le aziende hanno annunciato che sarà disponibile nei prossimi mesi per i clienti degli Stati Uniti, che potranno acquistarlo nell’Alexa Skills Store o con un abbonamento ad Amazon Kids+. Quali saranno le funzioni? Oltre alle solite capacità di un assistente vocale, con Hey Disney! i bambini potranno interagire con oltre venti personaggi della scuderia Disney, che verranno ampliati in futuro. L’assistente interagirà con i bambini proponendo giochi interattivi, educativi, quiz et similia. Amazon ha svelato anche che l’assistente sarà compatibile con la Disney’s MagicBand+, il braccialetto interattivo appena introdotto nei parchi a tema americani Disney per le funzioni interattive e personalizzate. In un quiz, ad esempio, il braccialetto si illuminerà e vibrerà a seconda dei risultati. Hey Disney! al momento è confermato solamente per il mercato statunitense, ma è facile immaginare che arriverà anche sulle nostre Alexa.