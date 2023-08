Hesago Waterflow – Filtro Acqua per Escursionisti e Kit Sopravvivenza, Depuratore, Purificatore, Potabilizzatore a gravità – Rimozione Batteri al 99,9% – Previene diarrea e dissenteria

Descrizione prodotto

Kit Filtro di Purificazione dell’Acqua: rimuove il 99.999999% dei Batteri

WaterFlow è un filtro portatile per purificare l’acqua dotato di una membrana ad ultrafiltrazione da 0.1 micron di grado medico. È efficace al 99.999999% contro Escherichia Coli, Stafilococco Aureo, Salmonella, Colera, Legionella ed altri batteri patogeni. Grazie alla sua ultra-portabilità, il filtro per potabilizzazione WaterFlow permette di accedere ad acqua pulita, sicura e potabile in qualsiasi luogo senza l’uso di prodotti chimici.

3 Modi d’uso del filtro: ideale per outdoor, camping, avventura, campeggio e survival

1 – Direttamente dalla fonte

Utilizza il filtro WaterFlow come una cannuccia per bere direttamente dalla fonte.

Se vuoi, usa il tubo flessibile

Collega il tubo flessibile per maggiore comodità.

2 – Con bottiglie in plastica

Avvita il filtro WaterFlow ad una bottiglia in plastica con beccuccio da 28 mm per ottenere una borraccia filtrante.

3 – Filtraggio per gravità

Collega il filtro al tubo flessibile e alla clip stringitubo. Monta il connettore su un secchio o su una busta in plastica.

Il filtro portatile WaterFlow è un sistema di filtraggio completo da avere tra l’attrezzatura e gli accessori per il campeggio, escursionismo, in montagna, nelle gite scout, nelle situazioni di sopravvivenza e di emergenza.

Il kit filtrante include:

1 filtro1 tubo in silicone1 rubinetto stringitubo1 attacco per secchi, buste o sacchetti

Il filtro può essere utilizzato in 3 modi:

Bevendo direttamente dalla fonte come cannuccia o con la prolungaCollegato ad una comune bottiglia in plasticaCollegato ad un secchio in plastica o ad un sacchetto, con filtraggio per gravità

Il mini filtro potabilizzatore WaterFlow filtra il 99.99999% dei batteri e dei parassiti (come Escherichia Coli, Giardia, Criptosporidio, Staffilococco Aureo, Salmonella, Colera, Legionella) e riduce il rischio di contrarre la diarrea o la dissenteria. Purifica acqua da un lago d’acqua dolce, fiume o ruscello. Ricorda che la sorgente d’acqua non deve essere contaminata chimicamente. Lavando il filtro si allunga notevolmente la sua vita! Basta utilizzare una bottiglia in plastica, non serve trasportare prodotti o materiali per la pulizia. Un purificatore portatile comodo in tante occasioni.

Il filtro Waterflow ha superato i test di qualità TÜV e SGS e sono conformi FDA e CE.

La sua membrana di ultrafiltrazione da 0,1 micron è realizzata con materiale di grado medico.

La pulizia del filtro con controlavaggio (backwash) è semplice e non richiede altri attrezzi: basta una bottiglia in plastica.

PORI DI FILTRAGGIO 0.1 MICRON MATERIALI ABS, ULTRAFILTRAZIONE GRADO MEDICO, SILICONE TEMPERATURE OTTIMALI DA 0° A 60° CENTIGRADI CAPACITA’ 2000 LITRI (ESTENDIBILI EFFETTUANDO IL CONTROLAVAGGIO REGOLARMENTE) FLUSSO D’ACQUA 600 MILLILITRI / MINUTO DURATA OPERATIVA 5 ANNI (3 ANNI DOPO AVERLO BAGNATO) TEST QUALITA’ TÜV E SGS CERTIFICAZIONI FDA E CE

✅ RISULTATI AFFIDABILI – Filtra il 99,99999% di batteri protozoi riducendo notevolmente il rischio di contrarre la diarrea o la dissenteria come supportato dai test indipendenti di TUV e SGS.

✅ FACILE DA PULIRE – La nuova versione di Waterflow ha filettature sulle 2 estremità del filtro: si può avvitare una bottiglia da 28mm sull’uscita del filtro acqua per il controlavaggio.

✅ MATERIALI DI QUALITÀ SUPERIORE – Soddisfa gli standard FDA e le normative EPA per l’acqua potabile. Waterflow è resistente agli urti, è leggerissimo ed è super portatile (sta nel palmo della mano).

✅ UTILIZZO VERSATILE – Il kit filtrante ha 3 modalità d’uso: filtraggio per gravità con connessione ad un secchio o busta – filtro per bottiglie (si trasforma in una borraccia) – aspirazione diretta dalla fonte come cannuccia.