Herpes Zoster: l’importanza della vaccinazione secondo l’igienista Di Rosa

Dal punto di vista economico e della salute, la vaccinazione si dimostra la scelta più conveniente. Diversi studi evidenziano che i costi associati alle malattie prevenibili attraverso i vaccini superano di gran lunga le spese per la loro somministrazione. Le vaccinazioni non solo riducono l’incidenza di malattie infettive, ma contribuiscono anche a diminuire le spese sanitarie generali. Inoltre, una maggiore copertura vaccinale porta a un abbattimento delle ospedalizzazioni, permettendo al sistema sanitario di allocate risorse migliori. I vaccini hanno un impatto positivo anche sulla produttività, poiché la prevenzione delle malattie consente alle persone di rimanere attive nel lavoro e nella vita quotidiana. Infine, è importante sottolineare che le vaccinazioni proteggono non solo gli individui, ma anche le comunità, creando una cosiddetta “immunità di gregge”. Ciò è particolarmente rilevante per i gruppi vulnerabili, per i quali le malattie possono avere conseguenze più gravi. Investire nella vaccinazione è quindi un passo fondamentale per garantire un futuro più sano e sostenibile, sia dal punto di vista individuale che collettivo.