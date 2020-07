Heroes: il concerto evento dei Big della musica italiana all’interno dell’Arena di Verona. Un evento in diretta streaming a pagamento.

La musica italiana riparte, come può, anche nell’estate del Coronavirus. All’Arena di Verona è stato organizzato un mega concerto evento che si svolgerà il 6 settembre, senza pubblico, ma che sarà trasmesso in diretta streaming a pagamento. Uno show straordinario, denominato Heroes, che partirà alle 19 e si dilungherà per ben 5 ore, dando spazio a trentaquattro Big della nostra musica. Ecco i nomi di tutti i protagonisti.

Heroes, concerto all’Arena di Verona: i cantanti

Sono trentaquattro i nomi finora confermati per l’evento denominato Heroes, e si tratta di quasi tutti i Big della musica italiana contemporanea, specialmente per ciò che concerne la scena hip hop mainstream.

Ecco l’elenco completo:

Achille Lauro

Afterhours

Aiello

Anna

Brunori Sas

Coez

Coma_Cose

Diodato

Elodie

Eugenio in Via di Gioia

Fedez

Frah Quintale

Francesca Michieilin

Franco126

Gaia

Gazzelle

Gemitaiz & MadMan

Ghali

Levante

Madame

Mahmood

Margherita Vicario

Marlene Kuntz

Marracash

Nitro

Pinguini Tattici Nucleari

Priestess

Random

Salmo

Shiva

Subsonica

Tommaso Paradiso

Willie Peyote

Come vedere il concertone in streaming

Heroes sarà il primo concertone collettivo a pagamento organizzato in Italia. L’evento sarà disponibile in streaming attraverso il sito Futurissima.net e tramite l’app A-Live.

Il ricavato, al netto dei costi di produzione, della Siae e dell’Iva, sarà devuto al fondo Covid-19 Sosteniamo la musica di Music Innovation Hub, che si occupa di garantire appoggio alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia. I biglietti sono disponibili su TicketOne e le altre piattaforme al costo di 9,90 euro più 1 euro di commissione.

L’evento Heroes s’inserisce nella kermesse Da Verona riaccendiamo la musica, organizzata nella settimana tra il 2 e il 5 settembre all’Arena di Verona e che culminerà con la diretta su Rai 1 della quattordicesima edizione dei Music Awards.