HEROES

IL PRIMO GRANDE CONCERTO ITALIANO IN LIVE STREAMING 🌐

📌 DOMENICA 6 SETTEMBRE

34 Artisti saliranno sul palco dell'Arena di Verona per un live storico a sostegno dei lavoratori della musica.

Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anna, Brunori Sas, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Fedez, Frah quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz&Madman, Ghali, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Salmo, Shiva, Subsonica, Tommaso Paradiso, Willie Peyote .

Il ricavato di HEROES andrà ad alimentare il Fondo “COVID-19 Sosteniamo la musica” di Music Innovation Hub, sostenuto da Spotify e promosso da FIMI e rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia.

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto:

➡️

*Dal 14 al 31 luglio sarà attiva la prima fase della promozione ”Iniziamo il futuro insieme” che consentirà di ottenere due biglietti al prezzo speciale di €9,90. Dal 1 agosto entrerà in vigore il prezzo pieno a €9,90 euro sul singolo biglietto.

**Procedendo all'acquisto di questo evento hai diritto a un Codice Streaming per ogni biglietto acquistato. A partire dall'1 Settembre 2020 potrai registrarti sul sito futurissima.net e usare il tuo codice di attivazione per sbloccare il contenuto virtuale sulla piattaforma di streaming.

