Heritage Hub del Salento: Scopri Lecce in modo nuovo

Da luglio è attivo il primo Heritage Hub del Salento presso il Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, un progetto che unisce turismo, valorizzazione culturale e partecipazione civica. Dopo poche settimane dall’apertura, ha già suscitato un notevole interesse tra turisti e residenti.

Il servizio è disponibile dal martedì al sabato, con orari dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Il venerdì e il sabato, l’apertura si estende fino alle 20:00. Il front office è gestito dalla Pro Loco Lecce APS, che offre un’accoglienza unica e un parcheggio interno gratuito.

Il cuore dell’Hub è l’Heritage Desk, che sarà operativa fino a dicembre 2025. Qui si possono ricevere informazioni, effettuare prenotazioni e partecipare a eventi culturali gratuiti grazie a una collaborazione con il Polo biblio-museale di Lecce. Volontari formati dalle associazioni partner sono a disposizione per fornire assistenza e consigliare itinerari autentici, contribuendo a un turismo sostenibile e di qualità.

Il progetto si integra con un portale editoriale finanziato dal PNRR – TOCC, che raccoglie materiali inediti e consente prenotazioni per tour e visite online. Questo portale funge da motore digitale per percorsi culturali e narrazioni dal vivo.

Inoltre, l’Heritage Hub promuove un mapping relazionale e territoriale, con un calendario di visite e itinerari costruiti insieme agli attori culturali locali. Così, l’Hub si afferma come punto di connessione tra cittadini, visitatori e operatori culturali, creando nuove opportunità per valorizzare il territorio.

Heritage Hub del Salento – Museo Sigismondo Castromediano, Viale Gallipoli, Lecce

Orari di apertura: martedì–sabato 10:00-12:00 | 17:00-19:00 (ven–sab fino alle 20:00)

Parcheggio interno gratuito