Hephinov Scheda Micro SD 64GB, Scheda di Memoria fino a 100 MB/s(R) 30MB/s(W), microSDXC A1, U3, C10, V30, 4K, UHS-I, Micro SD Card per Telefono, Videocamera, Switch, Gopro, Tablet

Descrizione prodotto

Velocità di trasferimento fino a 100 MB/s

Le velocità di trasferimento indicano che i contenuti si muovono velocemente, permettendoti di spostare fino a 1000 foto in un minuto.

Carica le app più velocemente con prestazioni di livello A1

Classificata A1, la scheda micro SD Lexar è ottimizzata per le app, offrendo un avvio più rapido e prestazioni che forniscono una migliore esperienza di smartphone.

Registra e gioca in 4K e FHD

Supporta 4K e FHD nel segmento ad alta resistenza, offrendo una risoluzione eccezionale al monitoraggio video. PRO Endurance gestisce file video di grandi dimensioni in modo rapido e semplice con velocità di lettura/scrittura fino a 100/30 MB/s.

* I risultati delle prestazioni si basano su condizioni di prova interne. Le velocità di lettura/scrittura possono variare in base al dispositivo ospite.

Dichiarazione di non responsabilità legale

1 GB = 1.000.000.000 di byte.Memoria utente effettiva inferiore..Basato su verifiche interne;le prestazioni possono essere inferiori a seconda del dispositivo host, dell’interfaccia, delle condizioni di utilizzo e di altri fattori.I risultati delle prestazioni si basano sulle condizioni delle verifiche interne.Le velocità di lettura/scrittura possono variare in base al dispositivo host.Nota:Diversi formati per memorizzare file diversi.Sotto 32G (SDHC):FAT32;Sopra 64G (SDXC):EXFAT

