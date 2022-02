Questa è la bellissima storia del cagnolino Henry. Non è chiaro quanto tempo abbia trascorso da randagio per le strade della Florida, ma alla fine il suo istinto lo ha portato ad entrare inconsciamente in quella che nessuno immaginava potesse diventare la sua casa per sempre. Oggi è un cane pompiere provetto ed ha tanti agenti che si prendono cura di lui e lo amano.

La vicenda ha avuto luogo nella città di DeLand, in Florida, ma ben presto è diventata virale in tutto il mondo.

I Vigili del Fuoco della stazione locale stavano organizzando una festa per l’inaugurazione della nuova sede. Quando è arrivato il giorno tanto atteso, tutti erano felici a brindare e, dal nulla, è sbucato un ospite sconosciuto e totalmente inatteso.

Un cucciolo randagio, proveniente da chissà dove, è entrato nella nuova caserma ed ha iniziato a vagare tra le persone, elemosinare snack e riposarsi negli uffici.

I Vigili del Fuoco lo hanno accolto con ironia e dolcezza, ma allo stesso tempo si sono preoccupati per lui. Hanno contattato il controllo animali della città e lo hanno portato da loro, in modo che il personale potesse verificare la sua provenienza.

I pompieri adottano Henry

Trascorso un mese dall’inaugurazione, il rifugio ancora non aveva ricevuto rivendicazioni per il cucciolo. Evidentemente era un randagio a tutti gli effetti. Tanto è vero che non aveva nemmeno un microchip.

Vedendo che nessuna famiglia si era fatta avanti per adottarlo, alla fine i pompieri, con il permesso del comandante, hanno deciso di adottarlo e di portarlo per sempre alla stazione. D’altronde, a pensarci, era stato proprio lui a scegliere quella come sua nuova casa all’inizio della storia.

Henry dal giorno della sua adozione ricopre egregiamente il ruolo di membro onorario della squadra dei Vigili del Fuoco con alcuni compiti molto importanti, come mascotte e sostegno morale.

Nei lunghi turni di 24 ore dei pompieri, lui da il suo sostegno allietando giornate che di solito possono essere anche molto difficili.

La storia di questo cucciolo e le sue foto, che lo mostrano davvero molto felice, sono uno spot all’adozione di poveri randagi sfortunati.