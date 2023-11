Henry di Once Upon A Time si sposa: proposta di matrimonio a Disneyland

Dal 2011 al 2018 Jared S. Gilmore ha interpretato il “piccolo” Henry nella serie Once Upon a Time. Adesso però il figlio di Emma e Regina si è fatto grande ed ha 23 anni e ieri ha chiesto alla sua ragazza di sposarlo. La proposta di matrimonio per Merudy Scarlet è stata organizzata a Disneyland (non poteva essere altrimenti per un ragazzo cresciuto in mezzo alle favole).

Jared ha pubblicato gli scatti sul suo profilo Insatgram: “Aggiornamento sulla mia vita: ci siamo fidanzati! Sono così felice ed entusiasta di entrare nel prossimo capitolo della mia storia con Merudy. Non vedo l’ora di vedere il nostro futuro insieme e sono così fortunato e grato di condividere la mia vita con lei“.

Ma in che senso Jared Gilmore si sposa? Ha ancora 11 anni ed è Henry Mills di Once Upon a Time, per me 😱 pic.twitter.com/8uQdVTEZEG — _Namárië_ (@__Namarie) November 3, 2023

Henry si sposa: arrivano i commenti delle “due mamme”.

Lana Parrilla (Regina) è stata tra le prime a commentare il post di Henry: “Ecco come appare il vero amore! Sono più che felice per entrambi! Voglio fare le mie congratulazioni e vi auguro una bellissima vita insieme piena di amore, trasparenza, profonda collaborazione, compassione, comunicazione amorevole, gioia, leggerezza, avventura e beatitudine! Vi amo entrambi e non vedo l’ora di festeggiare insieme a voi! Vi abbraccio, con affetto, mamma Lana“.

Ma anche Jennifer Morrison (Emma Swan) ha fatto i suoi auguri alla giovane coppia: “Complimenti! Sono più che felicissima per questa notizia! E sono così felice ed emozionata per te e Jessica! Non vedo l’ora di darti un abbraccio enorme prima o poi, spero! Vi auguro tutto il meglio e vi voglio bene ragazzi“.

Non solo le mamme, anche Sean Maguire (Robin Hood) ha abbracciato virtualmente Jared: “Amico, Tanya ed io siamo così felici per entrambi. Lei è una ragazza meravigliosa e tu sei un bravo ragazzo. Vi auguriamo una lunga vita felice insieme, entrambi meritate tutta la felicità del mondo. Congratulazioni e facci sapere se passi da Los Angeles così potremo aprire una bottiglia di spumante con te e brindare alle tue nozze. Un abbraccio fortissimo amico mio“.