La nuova delusione del piccolo Hendrix, la famiglia umana non si è nemmeno presentata al rifugio per conoscerlo

Ogni animale spera di poter trovare il suo lieto fine, ma ovviamente non è così facile per tutti. Il piccolo Hendrix è un cucciolo di soli 4 anni, che è nel rifugio da ormai molto tempo e quando sembrava aver trovato la sua famiglia per sempre, ha ricevuto un’altra delusione.

CREDIT: FACEBOOK

Per tutti noi è davvero terribile vedere le sofferenze di questi cuccioli, che sperano solo di poter trovare una casa calda e delle persone amorevoli, ma che invece sono costretti a vivere in questi box tristi e freddi.

La storia di questo cucciolo per esempio, è iniziata ad aprile dello scorso anno. I ragazzi di Kentucky Humane Society lo hanno trovato mentre viveva come randagio.

Ovviamente come tutti i cani in quello stato, era triste e solo. Tuttavia, quando lo hanno portato nel rifugio ha riconquistato in fretta la fiducia negli esseri umani. Era felice di poter stare lì ed anche di poter giocare con i suoi fratellini a quattro zampe.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi credevano che quella per Hendrix sarebbe stata una sistemazione provvisoria e che avrebbero trovato in fretta la casa perfetta per lui, ma in realtà si sbagliavano.

Il cucciolo non è mai uscito da quel posto e quando sembrava aver trovato degli amici umani adatti a lui, è arrivata una nuova e triste delusione.

La famiglia umana non si è presentata per conoscere Hendrix

I ragazzi hanno ricevuto una sola richiesta per questo cane dolcissimo. Quelle persone hanno preso un appuntamento per conoscerlo e per capire se fosse adatto a loro.

Ovviamente i volontari lo hanno preparato e il cane era felice. Credeva che sarebbe andato finalmente via da quel posto, ma in poco tempo i suoi sogni si sono infranti di nuovo.

CREDIT: FACEBOOK

Quelle persone non si sono nemmeno presentate e non hanno avvisato. I ragazzi hanno condiviso una foto del cucciolo con la faccia a terra e gli occhi tristi. Vederla è davvero straziante per tutti noi. Buona fortuna piccolo.