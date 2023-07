Helly Hansen HH Logo T-Shirt Maglia a Maniche Corte, Design Sportivo e Casual Uomo (Pacco da 1)

Helly Hansen HH Logo T-Shirt maglietta casual e sportiva da uomo

La Logo T-Shirt di HH è la maglietta a maniche corte immancabile per gli amanti dello stile classico: ottima per attività sportive sia nella stagione estiva che invernale e adatta per l’uso quotidiano al mare e in città. Grazie allo speciale tessuto in cotone Jersey monofrontura, la versatile t-shirt sportiva è comoda e leggera, adatta per essere indossata in qualsiasi situazione come strato unico o abbinata ad altri capi. Dotata di ampio logo HH sul petto, offre un elevato comfort e una vestibilità ottimale, senza rinunciare allo stile. Dettagli del prodotto

Taglie disponibili: da S a XXL

Design classico

100% Cotone Jersey monofrontura

Comoda e leggera

Prodotta in Europa

Uso: per sport (sci, snowboard, alpinismo, escursionismo, trekking, campeggio, vela, running, fitness, ciclismo, palestra) e per attività quotidiane

Adatta in estate e primavera come strato unico e in inverno ed autunno abbinata ad altri capi

Numero articolo: 33979

Helly Hansen Da oltre 140 anni il marchio norvegese Helly Hansen è specializzato nella creazione e nello sviluppo innovativo di abbigliamento professionale per sport acquatici, di montagna, invernali e per il lavoro. Molto versatile, il marchio continua a sviluppare i suoi prodotti secondo la visione del suo fondatore, il capitano Hansen: aiutare le persone a rimanere e sentirsi vive nelle condizioni climatiche ostili. Helly Hansen è presente in oltre 200 comprensori sciistici di tutto il mondo come marchio dell’abbigliamento da sci professionale.

Grazie al tessuto in 100% cotone Jersey monofrontura, la maglietta sportiva con ampio logo HH sul petto è leggera e comoda, assicurando comfort, stile e vestibilità ottimale

Con un ampio logo HH sul petto, la classica t-shirt è versatile e funzionale con stile; indossabile in estate e in primavera come capo unico e abbinato ad altri capi in autunno e in inverno

