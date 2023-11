Hello Kitty Super Style, la mascotte Sanrio conquista Lucca

L’icona giapponese, Hello Kitty, non smette di sorprendere e di espandere il suo impero nel cuore dei fan di tutte le età. Con la chiusura dell’edizione record di Lucca Comics & Games, Hello Kitty si è rinnovata ancora una volta, debuttando in una nuova serie animata: Hello Kitty Super Style! Questo nuovo show promette di portare un’ondata di stile e avventura nelle case dei più piccoli e non solo. La première si è tenuta in grande pompa alla fiera di Lucca, un evento che ha catalizzato l’attenzione non solo dei visitatori sul posto ma di tutti gli appassionati del brand. Da oggi, la serie animata, una coproduzione internazionale italo-francese, realizzata da Watch Next Media, Monello Productions e Maga Animation Studio in collaborazione con Rai Kids, sarà trasmessa tutti i giorni in due appuntamenti giornalieri, mattina e sera, alle 7:35 e alle 18:45 su Rai Yoyo, permettendo così ai giovani fan di iniziare e concludere la giornata con la semplicità di un messaggio sempre positivo e un tocco di magia e allegria. Inoltre, per coloro che non riescono a staccarsi dalle avventure della loro eroina preferita, sarà disponibile un boxset completo su RaiPlay. Hello Kitty Super Style! è destinato a diventare un nuovo classico per le nuove generazioni, confermando Hello Kitty come uno dei fenomeni pop più duraturi e amati in tutto il mondo.