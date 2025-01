Helicobacter pylori e il cancro gastrico

Nel 1982, Barry Marshall e Robin Warren scoprirono Helicobacter pylori, un batterio che vive nello stomaco umano e causa ulcere gastriche e cancro gastrico. Marshall dimostrò il legame tra il batterio e la gastrite ingerendolo, ottenendo il Premio Nobel per la Medicina nel 2005. H. pylori è stato classificato dall’OMS come cancerogeno di classe 1 e si stima che circa la metà della popolazione mondiale lo ospiti, spesso senza sintomi, rendendolo un nemico silenzioso.

L’infezione cronica da H. pylori provoca infiammazione gastrica e gastrite, con la possibilità di sviluppare trasformazioni precancerose. Il cancro gastrico, associato a questa infezione, rappresenta una delle principali cause di mortalità oncologica con circa 800mila nuovi casi all’anno, soprattutto in Asia. L’enzima ureasi prodotto da H. pylori neutralizza l’acido gastrico, creando condizioni favorevoli alla sua sopravvivenza e potenzialmente favorendo lo sviluppo di tumori maligni. Tuttavia, non tutti gli infettati sviluppano complicanze, poiché fattori genetici, alimentari e ambientali influenzano questa evoluzione.

Un recente studio della National Taiwan University ha cercato di migliorare lo screening del cancro gastrico in 152mila residenti della contea di Changhua, utilizzando un test combinato per rilevare H. pylori e il sangue occulto nelle feci. I risultati hanno mostrato una lieve riduzione dell’incidenza di cancro gastrico nel gruppo sottoposto al test combinato rispetto a quello con solo il test FIT, ma la mortalità rimase invariata, suggerendo dubbi sull’efficacia dello screening.

La diffusione globale di H. pylori rende difficile lo screening di massa, poiché solo una minoranza degli infetti sviluppa complicanze significative. Ciò indica la necessità di criteri di selezione più specifici. Per i pazienti con infezione attiva, il trattamento prevede una combinazione di antibiotici e inibitori della pompa protonica, efficace nella prevenzione del cancro gastrico, ma l’abuso di antibiotici rappresenta un problema crescente a causa delle resistenze.

Per il futuro, affrontare H. pylori e il cancro gastrico richiede un approccio multidimensionale, perfezionando gli strumenti di screening e educando sulla prevenzione tramite diete equilibrate ed evitando fattori di rischio. Studi come quello di Taiwan rappresentano passi avanti verso una medicina più personalizzata, pur lasciando aperti vari interrogativi per future ricerche.