Helena subisce un brutto scivolone e viene sommersa dalle critiche

Negli ultimi cinque mesi di Grande Fratello, abbiamo conosciuto Helena Prestes, che, quando agitata, tende a parlare senza riflettere. Durante l’ultima puntata, Zeudi Di Palma ha espresso scetticismo riguardo alla relazione tra Helena e Javier Martinez, affermando che, a suo avviso, non durerà. Ha dichiarato: “Non credo che questa coppia duri. Lui appare confuso e deve fare chiarezza”. Zeudi ha anche rivelato che all’inizio aveva un flirt con Helena, ma ora non sente il bisogno di essere sua amica, poiché non vuole essere falsa. Riguardo a Javier, Zeudi ha ammesso di aver provato forti emozioni per lui, descrivendo i suoi sentimenti come spontanei.

Helena, in risposta, ha accusato Zeudi di non essere sincera e di giocare con i sentimenti degli altri. Durante la discussione, ha fatto un errore parlando della “scelta” di Zeudi riguardo al suo orientamento, suggerendo che dovrebbe riflettere su ciò che dice. Helena ha criticato Zeudi per la sua incoerenza: “Prima vuoi me, poi vai da lui, poi dici che preferisci me”. Ha concluso affermando che lei e altre donne dovrebbero comportarsi meglio riguardo alla loro sessualità, sottolineando di aver sempre considerato Zeudi un’amica.

Sui social, le reazioni sono state varie, con critiche che vanno da quelle educate a quelle più aspre, dimostrando così l’accesa controversia generata dall’accaduto.