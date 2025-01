Helena spiega perché ha scagliato il bollitore contro Jessica

Helena Prestes al Grande Fratello è in una situazione delicata dopo aver lanciato un bollitore pieno d’acqua contro Jessica Morlacchi. Sebbene l’acqua fosse a temperatura ambiente e non abbia colpito nessuno, il gesto è stato interpretato come eccessivo, scatenato da una provocazione della cantante, che ha espresso l’intenzione di far eliminare Helena. Jessica ha confermato di aver adottato una strategia per raggiungere questo obiettivo.

A pochi giorni dall’accaduto, e a sole 48 ore dalla prossima puntata del programma, Helena ha chiarito le sue intenzioni, affermando di non aver mai voluto ferire Jessica, ma semplicemente di averla bagnata. Ha spiegato che durante la controversia, Jessica la stava provocando ripetutamente, rivolgendole commenti che sapeva potessero farla sentire a disagio. Nonostante Helena fosse infastidita, ha sentito la necessità di affrontare la situazione: “Non voglio niente da lei, non voglio chiedere scusa, anche se mi è passato per la testa di farlo. Non le avrei mai fatto del male perché l’ho vista spaventata”, ha dichiarato.

Helena ha riconosciuto che il suo gesto non era la risposta adeguata. Ha ammesso di voler rispondere verbalmente a Jessica, ma di non essere riuscita a farlo e di aver optato per l’acqua come reazione impulsiva. Ha paragonato la situazione a un’altra in cui si era trovata con Shaila, in cui avrebbe voluto reagire in modo simile. Helena ha espresso chiaramente il suo stato d’animo, dicendo: “Io non ce la faccio più. Non va bene, non posso stare qua. Devo andare, davvero sto impazzendo”.

Le tensioni all’interno della casa del Grande Fratello continuano ad aumentare, e l’episodio del bollitore ha portato a riflessioni importanti sul comportamento e le dinamiche tra i concorrenti. La possibilità che Helena venga squalificata rimane in sospeso mentre la situazione si evolve tra provocazioni e reazioni emotive.