Helena si domanda: “Un finale a Lorenzo regalato dagli autori?”

Ieri sera, Lorenzo Spolverato ha conquistato il primo posto per la finale del Grande Fratello, vincendo al televoto contro Javier Martinez, Alfonso D’Apice e Luca Giglioli, grazie al supporto di due fandom controversi, gli Shailenzo e gli Zelena. Helena Prestes ha sollevato dubbi sulla legittimità della vittoria di Lorenzo, chiedendosi se fosse stata una decisione degli autori. Secondo lei, Lorenzo avrebbe detto cose oscene, mentito e persino chiesto a Shaila di avere una relazione con Lele. Questo ha portato Helena a chiedersi se il pubblico apprezzasse realmente una persona del genere, notando che i suoi commenti sui social dimostrano una generale antipatia nei confronti di Lorenzo.

Un’aggiunta alla discussione è stata la clamorosa gaffe avvenuta durante l’annuncio del finalista, quando Javier è stato inavvertitamente mostrato come il vincitore. Alfonso Signorini, visibilmente infastidito, ha cercato di chiarire la situazione, sostenendo di aver annunciato Javier solo perché aveva ricevuto segnali confusi dalla regia. Signorini ha assicurato che il suo errore non fosse intenzionale e ha ribadito che le informazioni corrette non erano state comunicate. Ha chiesto responsabilità in merito alla situazione, rendendo chiaro che non avendo avuto informazioni precise, l’errore non dipendeva da lui. La situazione ha lasciato Helena con ulteriori dubbi sul processo di selezione dei finalisti e sui risultati dei televoti, che negli ultimi anni sembrano essere influenzati più dai fandom che dal pubblico generale.