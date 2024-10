Helena scopre Lorenzo e Shaila che si dichiarano e sbotta in lacrime: “Io o lei”

Ieri sera al Grande Fratello, Shaila Gatta e Javier Martinez sono stati presentati come la prima coppia dell’edizione, ma la ballerina sembra essere attratta anche da Lorenzo Spolverato. Durante la serata, Shaila ha chiesto a Javier di mostrarsi più affettuoso, invitandolo a prendere l’iniziativa, confermando di sentirsi bene con lui. Tuttavia, successivamente Shaila ha trascorso del tempo in piscina con Lorenzo, dove entrambi hanno riconosciuto di essere attratti l’uno dall’altra. Shaila, pur non avendo scelto un partner, ha fatto notare a Lorenzo che, essendo lui legato a Helena Prestes, si comportava di conseguenza.

Lorenzo ha cercato di chiarire la situazione, affermando di non essere emotivamente impegnato, ma Shaila ha espresso dei dubbi, accennando al fatto che a volte sembrava che lui “recitasse”. Nel frattempo, Helena, osservando da lontano, ha chiesto chiarimenti a Lorenzo riguardo ai suoi sentimenti per Shaila e ha manifestato la sua intenzione di ritirarsi se lui continuasse a frequentare la ballerina. Lorenzo ha cercato di tranquillizzarla, sottolineando che tra loro stava nascendo una connessione speciale.

Nonostante la tensione, Shaila si è trovata a ridere imbarazzata durante la discussione e questo ha ulteriormente confuso Lorenzo. Helena ha quindi messo in chiaro la situazione chiedendo a Lorenzo se l’interesse per Shaila fosse solo fisico o anche emotivo. Lorenzo ha risposto di non essere pronto a scegliere e ha manifestato il desiderio di vivere senza forzare una decisione.

Tuttavia, l’uso della parola “scelta” ha infastidito Helena, che ha esclamato di sapere cosa voleva e che non sarebbe dovuta entrare in questa conversazione. Ha ritenuto ingiusto nei suoi confronti che Lorenzo esprimesse indecisione. La frustrazione è aumentata quando Lorenzo ha intimato a Helena di andare a dormire, scatenando la sua ira. La situazione si è conclusa con Helena che, una volta tornata in camera, è scoppiata in lacrime, evidenziando il conflitto emotivo tra i vari legami all’interno della casa.