Helena Prestes vittima di violenza: “Un calcio, coccige rotto”

Nell’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato Helena Prestes, la quale ha condiviso la sua storia d’amore con Javier Martinez e una dolorosa esperienza di violenza vissuta in una relazione passata. Helena ha rivelato di essere stata vittima di un ex compagno che, in un acceso litigio, le ha inflitto un calcio così violento da romperle il coccige. Ha raccontato di aver sofferto molto per amore, soprattutto per via delle aspettative nel suo ultimo rapporto, ma ha riconosciuto che la precedente relazione tossica l’ha segnala profondamente.

Helena ha lodato l’amicizia con Dayane Mello, che l’ha sostenuta nei momenti più bui. Dayane l’ha visitata quando Helena versava in uno stato critico, chiedendole perché permettesse certi comportamenti che la danneggiavano. Questa presa di coscienza ha portato Helena a lasciare la relazione tossica. Durante un viaggio di lavoro in Turchia, dove è rimasta bloccata per la pandemia, ha finalmente preso la decisione di separarsi definitivamente dall’ex.

Nonostante il dolore vissuto, Helena ha sottolineato di aver superato le sue esperienze e di sentirsi oggi serena nel raccontarle. Dopo la trasmissione, alcuni fan hanno pensato che potesse riferirsi a Carlo Motta come l’ex violento, ma Helena ha prontamente chiarito che l’aggressione non riguardava la sua attuale relazione, bensì un altro legame di otto anni. Oggi è felice con Javier, con cui sta costruendo un rapporto sano e sereno.