Helena Prestes svela perché con Antonino è finita e mette like a un post contro di lui

Helena Prestes, modella brasiliana che potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, è stata recentemente ospite al GFVip Party.

La modella è una grande amica di Nikita Pelizon (con cui ha partecipato a Pechino Express formando il duo Italia-Brasile), conosce Alberto De Pisis ed ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese.

I due hanno avuto un flirt pochi mesi prima dell’inizio del GFVip, ma purtroppo per lei è stato molto breve. Giusto il tempo di un paio di paparazzate.

“Purtroppo il nostro problema sono stati i paparazzi, non ci lasciavano un momento in pace non c’è stato verso conoscerci. Lui ha una figlia con Belen e deve tutelarla. Lui non poteva neanche venire a cena con me, mi diceva ‘tu non capisci’. Lui non era pronto perché ha una figlia e non voleva mostrare pubblicamente il suo affetto. Non avrà nessuna storia al Grande Fratello Vip, è molto focalizzato su sua figlia”.