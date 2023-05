Helena Prestes spiazza in diretta a L’Isola: “Silvio Berlusconi sta bene?”

Ieri sera durante la quarta puntata de L’Isola dei Famosi, Helena Prestes è stata al centro di un’accesa discussione dopo le critiche di alcuni altri naufraghi. Sembra anche che l’amicizia tra la modella brasiliana e Cristiana Scuccia sia arrivata al capolinea. Ma il vero momento cult della naufraga è arrivato alla fine della puntata, quando in zona nomination ha chiesto a Ilary Blasi se poteva fare una domanda su una cosa extra reality. Molti si aspettavano un quesito sul fidanzato Carlo Motta o sulla sua famiglia, invece la concorrente ha chiesto notizie sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi.

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria hanno notato una vicinanza sospetta tra Helena Prestes e Luca Vetrone. Vlady ha chiesto alla naufraga se ci fosse una simpatia con il belloccio de L’Isola.

“Con Luca mi trovo molto bene ed è simpatico. Abbiamo avuto un piccolo litigio, ma per una questione tecnica. Nulla di grosso e infatti abbiamo chiarito. Quindi certo che sto bene con lui. Ho trovato delle affinità con questo ragazzo. Se il mio ragazzo deve essere geloso? No, sono cose diverse, a me Carlo manca tantissimo. La sua voce, le sue parole, penso a lui”.