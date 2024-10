Helena Prestes smentisce Lorenzo: due video incastrano lui e Shaila

Lunedì notte, dopo la puntata del Grande Fratello, Helena Prestes ha rivelato ai suoi coinquilini di provare sentimenti per Lorenzo Spolverato. In un momento di confidenza con Jessica Morlacchi, ha raccontato che Lorenzo le ha assicurato di non essere realmente interessato a Shaila Gatta, con la quale però sta flirtando al Gran Hermano. Jessica ha commentato che, secondo quanto riferito da Javier, Shaila non è interessata né a lui né a Lorenzo, e che sembra concentrata sul programma. Helena ha ribattuto dicendo che Lorenzo non cambiava discorso quando parlava di Shaila, suggerendo quindi una certa ambiguità nei suoi sentimenti.

Helena ha dichiarato che Lorenzo le aveva detto che Shaila non gli piaceva. Tuttavia, Jessica ha controbattuto, sostenendo che Lorenzo ha un certo interesse per Shaila. Helen ha insistito, spiegando di aver sentito Lorenzo affermare che non voleva una donna come Shaila e che non la considerava una possibile compagna. Ha anche promesso a Jessica che, una volta uscita, avrebbe rivelato ulteriori dettagli.

Nel frattempo, un video circolato su Twitter mostra Lorenzo che conferma di non essere attratto da Shaila, affermando che gli piaceva solo l’idea che si era fatto di lei, ma non la considera una donna sincera e non la vede come un possibile partner. Parlando con Helena, Lorenzo aveva detto: “Non la vedo come una ragazza che mi può piacere”.

In compenso, Shaila ha confidato a Helena di percepire Lorenzo solo come un amico e di essere attratta solo da Javier. Ha affermato che gli piace sempre di più e si sente legata a lui, mentre per Lorenzo ha espresso dispiacere per la perdita di un’amicizia, ma ha sottolineato che il suo interesse romantico non va oltre.

Così, dopo una settimana, la situazione si complica ulteriormente, con Shaila che continua a dichiarare il suo interesse esclusivo per Javier, contraddicendo i suoi sentimenti verso Lorenzo. La dinamica tra i concorrenti si fa sempre più intricata, gettando ombre sulle relazioni all’interno della casa.