Helena Prestes risponde alle voci sulla gravidanza e minaccia di andare via

Il mondo del gossip è sempre in fermento e, ultimamente, un’onda di notizie ha travolto i fan del Grande Fratello, in particolare quelli di Helena Prestes. Tra la sua storia d’amore con Javier Martinez e la curiosità dei follower, non è raro che la situazione sfugga di mano.

Recentemente, durante una diretta su TikTok per festeggiare il suo compleanno, Helena ha scatenato il caos con una frase provocatoria riguardo una possibile gravidanza. Il suo compagno, avvicinandosi al suo ventre, ha chiesto scherzosamente se ci fosse un “orsetto” in arrivo, lanciando così la notizia virale che ha messo in allerta i suoi fan. Tanti, infatti, sono stati quelli che hanno iniziato a preparare il corredino, convinti che la modella fosse in dolce attesa.

Tuttavia, Helena non ha tardato a smentire le voci infondate. In un’altra diretta, ha specificato che non stava scherzando sull’argomento, ma ha chiarito che in questo momento non è in gravidanza, rivelando di aver fatto un test a Mykonos con esito negativo. Nonostante la chiarezza, l’ex gieffina ha espresso il suo disappunto per l’ossessione dei fan e ha minacciato di allontanarsi dai social se l’eccessivo entusiasmo non dovesse placarsi.

Helena ha invitato i suoi seguaci a mantenere la calma, promettendo il suo affetto, ma sottolineando la necessità di rispettare la sua privacy. Tra i messaggi di sostegno e i commenti critici, la situazione si è trasformata rapidamente in un episodio memorabile per la comunità che la segue con passione.