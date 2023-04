Helena Prestes, malore a L’Isola dei Famosi: “Delirava e vomitava”

Helena Prestes ha avuto un malore a L’Isola dei Famosi e tutte le naufraghe si sono allarmate.

La modella brasiliana si è sentita male nella notte fra il secondo e il terzo giorno poco dopo aver mangiato dei lumaconi di mare crudi pescati da Nathaly Caldonazzo.



Quando Corinne Clery si è accorta di Helena Prestes ha dato l’allarme, ma per fortuna nessun’altra naufraga che ha mangiato i lumaconi di mare ha avuto i suoi stessi sintomi.

“Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza“. Quando la modella le ha chiesto se prima stava delirando, l’attrice francese ha confermato: “Sì, deliravi! Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?“.

A dire la sua è stato anche Simone Antolini “Mi sa che Helena ha preso un’intossicazione alimentare, ha mangiato cose crude che non avrebbe dovuto mangiare“; mentre Pamela Camassa ha dato la colpa al sole: “Ieri sera era bordeaux, aveva il segno del costume, secondo me ha preso un’insolazione“.

Freddo, mal di gola, spossatezza, vomito e mancanza di lucidità. E siamo ancora al giorno tre. Bene ma non benissimo.

“Cosa mi ha convinta a partire? Il mare, vivere in modo selvaggio e il premio: se vincessi potrei far venire mia sorella a stare con me e forse potrei avere una casa mia” – ha dichiarato fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni – “Cosa mi mancherà di più in Honduras? Le mie esperienze in campeggio con la mia cagnolina Amy. Credo mi mancheranno anche la pasta e il pane”.