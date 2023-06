Helena Prestes lo scorso 8 maggio – durante la diretta settimanale de L’Isola dei Famosi – ha chiesto la parola a Ilary Blasi per chiedere aggiornamenti sulla salute di Silvio Berlusconi. “Volevo sapere se Silvio BerlusconE sta bene“. Ottenuta la risposta affermativa si è tranquillizzata: “Bene, sono felice“.

Helena Prestes spiazza in diretta a L’Isola: “Silvio Berlusconi sta bene?” https://t.co/3D4WVgDJCa #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 8, 2023

Helena Prestes, la reazione alla morte di Silvio Berlusconi: “Noo! Volevo conoscerlo!”

Una domanda che ha colto tutti di sorpresa scatenando online ilarità e sfottò. Per questo motivo quando Alvin ha avuto il compito di avvertire i naufraghi della dipartita del Presidente di Forza Italia tutti gli occhi erano puntati su lei. E come prevedibile la reazione non è tardata ad arrivare.

Dopo aver esclamato “Me lo sono sentita“, Helena Prestes si è allontanata dal gruppo e con gli occhi lucidi ha detto fra sé e sé: “Io volevo conoscerlo! Non ci posso credere! Che brutta notizia! Tutta Italia sarà triste“.